新北市長備選戰開跑！黃國昌聲量稱王一半是負評 吳靜怡：爭議熱度恐疲乏

即時中心／温芸萱報導

2026地方大選備選戰開跑，其中新北市市長的熱門參選人包括，民眾黨主席黃國昌、民進黨立委蘇巧慧和台北市副市長李四川。對此，政治評論員吳靜怡昨（8）日指出，黃國昌以14萬聲量居冠，但負向達50.7%，靠爭議撐熱度；蘇巧慧因民進黨徵召聲量飆升，憑信任與形象穩步成長；李四川則以輝達案展現專業，維持藍營好感。她分析，黃國昌熱度恐疲乏，蘇、李兩人信任度攀升，選戰將轉向「誰最被信任」。

2026地方大選備選的戰鼓已交敲響，各政黨積極布局各縣市長人選，而新北市長選戰中最受矚目的，便是被視為熱門參選人的民眾黨主席黃國昌、民進黨立委蘇巧慧和台北市副市長李四川。

對此，政治評論員吳靜怡昨日在臉書發文指出，新北市長選戰的真實熱度已浮現，「黃國昌靠爭議、蘇巧慧和李四川靠信任」，並附上「新北市市長熱門參選人大數據聲量」圖表。根據跨平台社群監測數據（統計至2025年11月8日），黃國昌以約14萬聲量暫居第一，但聲量多來自爭議事件；相較之下，蘇巧慧與李四川則透過穩健形象逐步累積民眾信任。

新北市市長熱門參選人大數據聲量。（圖／翻攝自Grace Woo臉書）

吳靜怡指出，數據顯示黃國昌聲量佔比超過五成，但負向比高達50.7%，反映其「高曝光、低信任」特質。相關關鍵字集中於「民眾黨」、「狗仔案」與「凱思國際」等爭議。蘇巧慧則因民進黨選對會於11月5日正式徵召參選，使她聲量明顯攀升，新聞焦點多聚於她的「家族背景」、「議會歷練」與「女性形象」，逐步打出「信任牌」。

至於李四川，因處理輝達投資案時展現專業與穩健，網路好感度穩定，關聯關鍵字集中在「藍營市長人選」與「政策經驗」，並強調「輝達比選舉重要」的理性風格。另方面，藍營內劉和然與洪孟楷也展現參選意圖，前者以正向聲量42.9%受到青睞，後者則因罷免爭議負向比偏高。

吳靜怡分析，黃國昌雖聲量領先，但爭議熱度恐出現疲勞；蘇巧慧的信任形象滲透中間選民，李四川以專業路線穩住基本盤；劉和然仍屬潛力股。她強調，新北市長之爭的關鍵，將從「誰被討論最多」，轉為「誰最被信任」。





