新北市長內參民調！吳子嘉爆「他知名度高但輸很多」 揭秘驚人差距

政治中心／林昀萱報導

2026年將舉行九合一大選，新北市長侯友宜兩屆任期已滿，明年必須交棒。相較於民進黨早早定於一尊，確定由立委蘇巧慧出戰；藍白這邊情勢則顯得複雜，除了有兩位副市長級的李四川與劉和然外，還有民眾黨主席黃國昌，究竟是否能夠成功藍白合受關注。《美麗島電子報》董事長吳子嘉揭露內參民調表示，黃國昌知名度高卻在新北卻輸很多，有99.9%是李四川出戰。

吳子嘉11日晚間開直播與網友談論時政，有網友詢問「新北藍白到底會派誰出來？」，吳子嘉回應，新北藍軍一定是李四川，他是有做民調的「我下禮拜把民調告訴你」，他現在開始每個月都有做新北市選戰的民調，可是他都沒有特別公開。吳子嘉提到，目前國民黨跟民眾黨還有整合的問題，另外也還有初選的問題，所以他做的民調是內部參考用，在內參的情況之下，李四川當然第一名、遙遙領先。

吳子嘉表示，黃國昌雖然在全國的知名度高但是在新北卻輸很多，民調數字跟也有意參選的新北市副市長劉和然差不多，可是與李四川「差一大截」，他也不知道要怎麼藍白合，直言「李四川出來的機會應該是99.9%」。

日前李四川也首度鬆口要參加初選，至於參選新北市長是否會請辭台北市副市長？李四川也表示，過去侯友宜、朱立倫都到3、5月才開始投入選戰，他不用這麼早，但是只要確定登記初選就會辭職，不讓人覺得他早就打算參選。

