新北市長夢碎？最新民調曝「4人選互比慘墊底」 黃國昌尷尬回應了
即時中心／黃于庭、陳治甬報導
民進黨持續布局2026地方選戰，新北市長拍板立委蘇巧慧上陣，國民黨則以台北副市長李四川、新北副市長劉和然呼聲較高，另民眾黨主席黃國昌先前也表態，有意爭取市長大位。不過據最新民調顯示，若「藍白合破局」成3黨對決之下，黃國昌與其他3人相比均墊底。對此，黃國昌今（22）日也做出最新回應。
立法院國民黨、民眾黨團昨（21）日以人數優勢通過《地方制度法》修正，將決定直轄市、縣市副縣市長人數之「人口門檻」刪除，直轄市副市長從2人增為3人，縣市副縣市長則可有2人。事實上，台北人口數近年來直直落，現行法規恐怕無法再增設第3名副市長，此修法就遭民進黨諷刺為「李四川條款」。
對此，黃國昌稱，《地方制度法》修正是為了要地方制度可長可久，針對6都副首長以及縣市首長增加員額，主要是讓各縣市地方治理推展更順暢，「我覺得用李四川條款來形容真的有點太沉重，對川伯其實也不盡公平」。
接著，黃國昌表示，李四川現在擔任台北副市長，輔佐市長蔣萬安的表現相信大家有目共睹，民主政治本來就是選賢與能，且要是李未來有意參選新北市長，其實從他的角度出發，他都以開放心胸看待，也希望有機會可以向對方請益，畢竟李從過去高雄到台北，擔任副首經驗相當豐富。
民眾黨主席黃國昌。（圖／民視新聞）
黃國昌說，選舉的時候彼此良性競爭，不用把它看成你死我活，「我覺得現在台灣已經被民進黨搞得氣氛很肅殺，應該會有所幫助」。
至於《匯流新聞網》最新民調顯示，若「藍白合破局」成3黨對決之下，新北市民有39.1%支持李四川，35.7%挺蘇巧慧，16.1%支持黃國昌；假設國民黨改派劉和然參選，則有39.5%支持蘇巧慧，24.6%挺劉和然，23.1%支持黃國昌，12.8%未決定。針對上述結果，黃國昌回應稱「各種民調都會虛心地接受做為參考，最重要的事情是繼續好好努力，爭取更多選民支持」。
原文出處：快新聞／新北市長夢碎？最新民調曝「4人選互比慘墊底」 黃國昌尷尬回應了
更多民視新聞報導
「不該上訴時就別上訴」 高院重批北檢偷傘案濫訴
應曉薇「暫時停權處分可望撤銷」 避免她退國民黨拚連任、瓜分藍營票源
柯文哲悄回中央黨部辦公？黃國昌回應「復出動向」
其他人也在看
新北民調／57.6％民眾「不欣賞」黃國昌！僅9.4％非常欣賞
2026年將迎來九合一大選，民進黨已定由立委蘇巧慧參選新北市長；國民黨則有北市副市長李四川、新北市副市長劉和然為潛在對手，民眾黨主席黃國昌也投入新北市長選戰。匯流新聞網今（21）日公布最新民調，黃國昌的欣賞度僅28.6％、57.6%表示不欣賞，不欣賞度為四人當中的第一名。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
72歲阿嬤林穗慈挑戰健美健身賽 孫子稱無敵女超人
2025紅牛聰勁全國總統盃健美健身錦標賽今年首創70歲以上級，已經當阿嬤、72歲的林穗慈依舊保持緊實的身型和樂觀的笑容，連孫子都笑稱她為「無敵女超人」。林穗慈投入健美健身的行列，經過4年半時間，打造出一副人人稱羨的魔鬼身材。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 23 分鐘前
馬克宏讚「台灣因應假訊息經驗」 外交部盼分享經驗
法國總統馬克宏日前在其國內巡迴講座中，稱許台灣在因應假訊息與資訊操弄的經驗，值得法國學習。對此，外交部回應，願與法國在內的理念相近國家持續加強合作，分享經驗，共同維護自由、民主價值與以規則為基礎的國際秩序。中天新聞網 ・ 29 分鐘前
軍方傳台美十月在關島聯合演訓 我陸戰隊部隊搭「玉山軍艦」前往
海軍22日在高雄新濱營區舉行營區開放活動，滿載排水量噸位達到10600噸的「玉山軍艦」（LPD-1401）開放民眾登艦參觀，成為矚目焦點，軍方內部則盛傳，「玉山軍艦」在今年10月曾載運海軍陸戰隊一整個營的兵力，陸戰隊是以全員丶全裝的規格，赴關島與美軍進行聯合訓練。自由時報 ・ 28 分鐘前
現身荷蘭國際刑事法庭！沈伯洋喊話「讓各界知道台灣處境」：與所有民主同盟站一起...范雲指「國際仍有正義」：站在正義方持續努力！
沈伯洋表示，他會努力拓展外交，「讓各界知道台灣處境，以及讓大家知道台灣與所有民主同盟站在一起，希望把這個勇氣帶給台灣民眾」！放言 Fount Media ・ 45 分鐘前
陳菁徽誣指陳其邁翻車 邱議瑩：感謝檢調證明自己被國民黨潑髒水
高雄月世界地景遭濫倒垃圾成「垃圾山」，國民黨立委陳菁徽發文指控高雄市長陳其邁「力挺」涉案里長李有財，並貼出陳、李合照，遭高市府抨擊胡亂抹黑並提出告訴。立委邱議瑩指出，她支持陳市長提告，並感謝檢警調用最短時間查出幕後黑手，證明自己一直以來都是被國民黨潑髒水。自由時報 ・ 38 分鐘前
柯文哲低調回民眾黨中央辦公？ 黨魁出面澄清：只是同棟大樓
日前媒體報導前民眾黨主席柯文哲疑似低調回到民眾黨中央黨部辦公，對此，民眾黨今（22）日澄清，柯文哲辦公空間並非黨部，而是位於同棟大樓，距離黨部相當近，有事要討論則可以隨時找到人。中天新聞網 ・ 23 分鐘前
陸IAEA狀告日本：製造儲存超需求鈽材料 必須嚴加管束
大陸常駐國際原子能總署代表大使李松21日對日本「無核三原則」和福島核污染水排海等問題闡述陸方立場。中天新聞網 ・ 51 分鐘前
法德英三國領袖：任何俄烏和平計畫須獲歐洲北約共識
（中央社巴黎21日綜合外電報導）法國總統府表示，法國、德國和英國三國領袖今天攜手呼籲，解決俄烏戰爭的辦法必須「完全」有烏克蘭參與，且任何決定都必須得到歐洲和北大西洋公約組織（NATO）的「共識」。中央社 ・ 16 小時前
高雄垃圾山主嫌同框綠民代！柯志恩猛酸：也是自盜自演？
高雄「月世界垃圾山」主謀、岡山區碧紅里長李有財和兒子李子森遭羈押禁見，外界質疑李有財與民進黨關係匪淺。國民黨立委柯志恩今天（22日）表示，美濃大峽谷案爆發時，她和市議員特助站在一起被說是「自盜自演」，李有財的茶行開幕時也有民進黨籍市長參選人出席，這是否也是「自盜自演」？中天新聞網 ・ 45 分鐘前
吳子嘉稱鄭文燦有意復出選桃園市長 魏筠：鄭本人明確否認
民進黨桃園市議員魏筠今天（22日）透過臉書發文指出，針對資深媒體人吳子嘉在「董事長開講」中爆料前桃園市長鄭文燦有意復出參選桃園市長，她已直接向鄭「本人」詢問確認，鄭的回答是：「我心如止水，沒有任何選舉的規劃。」魏筠表示，吳子嘉在「董事長開講」中爆料，稱鄭文燦私下與民進黨某高層會面，並表達有意代表民進自由時報 ・ 41 分鐘前
福島核食解禁引質疑 卓榮泰背書：20餘萬件檢驗均合格！
行政院近日宣布全面解除日本福島等五縣食品管制措施，引發社會各界關注，質疑此舉是否與近期「台灣有事即日本有事」的緊張情勢有關。行政院長卓榮泰今日出席台61線西濱公路改善工程動土典禮時，針對此議題做出回應，強調此次調整完全依據科學檢驗結果與法定程序進行。中天新聞網 ・ 36 分鐘前
2028一定藍白合？他曝柯文哲充滿變數
[NOWnews今日新聞]國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌高峰會，雙方對於藍白合有不少共識，不過前主席柯文哲未來要扮演怎樣的角色，也備受關注。台灣民意基金會董事長游盈隆表示，藍白在2026年地方選舉...今日新聞NOWNEWS ・ 37 分鐘前
藍白優勢三讀通過地制法 雲林副縣長可增1人 張麗善：會審慎評估
立法院院會昨三讀通過《地方制度法》修正案，縣市政府置副縣市長2人，雲林縣長張麗善今 （22）日受訪表示，現在是多元社會，因此服務項目多也廣泛，因此當然希望增加人事員額，而縣內人才濟濟，第2位副縣長會審慎評選。立法院院會昨天在藍白人數優勢下三讀通過《地方制度法》修正案，縣市政府置副縣市長2人，直轄市政自由時報 ・ 43 分鐘前
0403紅單戶花蓮馥邑京華大樓 農曆年後拆除 (圖)
花蓮市馥邑京華社區在0403強震後嚴重受損，專家鑑定後建議6棟大樓全拆，拆除工程由中央負責，花蓮縣府負責鄰損住戶進行臨時安置、交通管制規劃等，預計12月開說明會，農曆春節後開工，工期暫估6個月。中央社 ・ 42 分鐘前
台北市竟有七彩標線 陳宥丞批如小畫家讓人煞煞
台北市劃設有行人優先區、交通友善區等，不過市議員陳宥丞指出，台北市各種路面標線顏色多達7種，道路如同小畫家般色彩繽紛，設立的法源、罰則也都不相同，讓市民手足無措，分不清到底是何標線。交通局表示，會持續收集民間意見，並進行宣傳、整合，盡量具有一致性。自由時報 ・ 39 分鐘前
游盈隆點名蔡英文戰北市長 吳思瑤傻眼：亂點鴛鴦譜
民進黨立委王世堅被民進黨秘書長徐國勇點名選台北市長，王世堅說被嚇一跳差點寫錯字，游盈隆也點名，民進黨要贏台北市，可能要提名前總統蔡英文。三立新聞網 setn.com ・ 20 分鐘前
中共誇大黃海火砲演習 學者：一魚兩吃警告日韓、不敢聲張但又要表態
日本首相高市早苗近期「台灣有事即日本有事」發言引起中國不滿，除駐日外交官「斬首」論威脅，還暫禁日本水產、在黃海實彈射擊。其中，針對共軍黃海演習，國安局報告指出其實只是岸際小型火砲射擊，但被中共渲染操作，企圖透過「複合式」、「有限度」脅迫手段，施壓日本撤回言論與讓步。對此學者表示，中國不選擇大型演習，自由時報 ・ 27 分鐘前
震撼彈！張善政對手驚爆「綠大咖黑馬」？本人親上火線回應
針對媒體人吳子嘉爆料前行政副院長鄭文燦將回鍋選桃園市長，民進黨桃園市議員魏筠今（22日）表示，她直接詢問鄭文燦，只見鄭文燦回應「我心如止水，沒有任何選舉的規劃」。中天新聞網 ・ 3 小時前
月世界主謀里長被指與市長交好 陳其邁開告陳菁徽
高雄月世界被非法傾倒上百噸的垃圾，成了垃圾山現在主謀抓到了，是高雄岡山碧紅里里長李有財父子檔，橋頭地院裁定收押禁見，民進黨市黨部火速開除黨籍切割，而立委陳菁徽一度在臉書貼出陳其邁合照，指控兩人交好，高市府大動作替陳其邁發聲明將正式提告。TVBS新聞網 ・ 31 分鐘前