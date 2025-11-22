新北市長夢碎？最新民調曝「4人選互比慘墊底」 黃國昌尷尬回應了

即時中心／黃于庭、陳治甬報導

民進黨持續布局2026地方選戰，新北市長拍板立委蘇巧慧上陣，國民黨則以台北副市長李四川、新北副市長劉和然呼聲較高，另民眾黨主席黃國昌先前也表態，有意爭取市長大位。不過據最新民調顯示，若「藍白合破局」成3黨對決之下，黃國昌與其他3人相比均墊底。對此，黃國昌今（22）日也做出最新回應。

立法院國民黨、民眾黨團昨（21）日以人數優勢通過《地方制度法》修正，將決定直轄市、縣市副縣市長人數之「人口門檻」刪除，直轄市副市長從2人增為3人，縣市副縣市長則可有2人。事實上，台北人口數近年來直直落，現行法規恐怕無法再增設第3名副市長，此修法就遭民進黨諷刺為「李四川條款」。

對此，黃國昌稱，《地方制度法》修正是為了要地方制度可長可久，針對6都副首長以及縣市首長增加員額，主要是讓各縣市地方治理推展更順暢，「我覺得用李四川條款來形容真的有點太沉重，對川伯其實也不盡公平」。

接著，黃國昌表示，李四川現在擔任台北副市長，輔佐市長蔣萬安的表現相信大家有目共睹，民主政治本來就是選賢與能，且要是李未來有意參選新北市長，其實從他的角度出發，他都以開放心胸看待，也希望有機會可以向對方請益，畢竟李從過去高雄到台北，擔任副首經驗相當豐富。

民眾黨主席黃國昌。（圖／民視新聞）

黃國昌說，選舉的時候彼此良性競爭，不用把它看成你死我活，「我覺得現在台灣已經被民進黨搞得氣氛很肅殺，應該會有所幫助」。

至於《匯流新聞網》最新民調顯示，若「藍白合破局」成3黨對決之下，新北市民有39.1%支持李四川，35.7%挺蘇巧慧，16.1%支持黃國昌；假設國民黨改派劉和然參選，則有39.5%支持蘇巧慧，24.6%挺劉和然，23.1%支持黃國昌，12.8%未決定。針對上述結果，黃國昌回應稱「各種民調都會虛心地接受做為參考，最重要的事情是繼續好好努力，爭取更多選民支持」。

