新北市長布局倒數 藍黨部主委：最快農曆年前確認方向

國民黨新北市黨部主委黃志雄透露，國民黨目標在農曆年前、約2月15日前確認新北市長人選。（擷自POP撞新聞YT頻道）



近期多份民調顯示，若新北市長選舉進入一對一對決，國民黨推派李四川參選，對上民進黨人選蘇巧慧具備勝算。相較之下，藍營的劉和然及民眾黨主席黃國昌則未能在民調中展現優勢。若形成三腳督局面，李四川的領先幅度則落在誤差範圍內。對此，國民黨新北市黨部主委黃志雄表示，李四川是實務型人才，能讓城市發展持續、穩定向前。他也透露國民黨目標在農曆年前、約2月15日前，確認新北市長人選。

黃志雄接受《POP撞新聞》專訪時指出，選舉最終仍須回到「新北市民希望什麼樣的人來當市長」。他回顧，新北市近年在前市長朱立倫推動「三環三線」，以及侯友宜延續擴充為「三環六線」後，城市正處於快速發展階段。在目前檯面上被討論的人選中，李四川具備工程專業背景，長達30多年於公務體系服務市民，專業與務實是其最大優勢。他表示，選舉宣傳與推銷能力，則是蘇巧慧相對擅長的領域。

廣告 廣告

針對可能出現三腳督局面，黃志雄直言並不樂見，認為情勢愈單純愈有利。他強調，藍白之間若能在2026年建立合作默契，才有助於2028年共同推動政黨輪替，「沒有2026，就沒有2028」，這是藍白雙方共同的方向，也是不可逆的趨勢。

至於外界盛傳侯友宜與李四川之間存在心結，黃志雄則明確否認，強調「完全沒有」。他指出，兩人本質上都是務實做事的人，侯友宜同樣不是熱衷選舉操作的性格，認為只要把市政做好，自然會獲得市民認同。兩人在做事與看待選舉的態度上高度相似，不同於某些人「選舉很積極，但要做事卻找不到人」。

不過黃志雄也補充，一旦正式進入選戰，展現熱情仍屬必要，侯友宜過去也曾因應情勢有所調整，相信李四川若成為候選人，同樣會隨環境變化做出相應修正。

談及國民黨是否有機會延續在新北市的執政優勢，黃志雄表示，從歷屆選舉結果、選民結構，以及歷任市長的建設與地方經營來看，黨內評估仍有約八成信心，國民黨繼續執政的可能性依然存在。

另一方面，黃志雄也透露，目前黨內基調仍以協調為主，與兩位潛在人選持續溝通並已有共識，但尚未正式碰面。目標是在農曆年前、約2月15日前，審慎且樂觀地確認人選方向。協調過程中，除參考媒體民調外，黨中央也會進行內參民調，並交叉比對近幾個月3至5份不同來源的數據，作為整體評估依據，「選舉終究要選會贏的人」。

黃志雄也提到，目前兩位潛在人選皆擔任副市長，仍有公務在身，不宜過早公開表態，使得協調過程必須更加謹慎。但他坦言，民進黨新北市長人選已定案，藍營若遲未拍板，基層與參選議員勢必感到焦慮，且年後須與民眾黨展開合作或競合協調，人選確定後才能進一步洽談。

至於協調角色，黃志雄表示，不會僅由他一人負責，還會有其他黨內重要人士參與，其中侯友宜在整個過程中扮演關鍵角色，將是主要協調者之一。他也澄清外界揣測黨內互動不順的說法，強調自己與侯友宜溝通密切，合作並無問題。

而民眾黨主席黃國昌日前於新北成立市長競選總部後，對此侯友宜今天出席八里區行動治理座談時回應，黨內相關規畫皆依既定時程推進，溝通順暢，將在農曆年前找出最適合的人選，持續為新北市民服務。他也強調，目前所有努力仍以市政為重，「一切拚市政」，期盼未來由最適合的人選接棒，延續對市民的承諾。（責任編輯：殷偵維）

更多上報報導

蕭旭岑今率團赴北京 再喊兩岸是親人、國民黨當和平締造者

柯建銘準備開吉！ 不滿遭吳子嘉指爭取總召是為「跟賴清德要債」

過年前有好消息？ 蔣萬安曝與輝達「這幾天」簽約