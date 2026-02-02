新北市長戰局多變 吳子嘉：藍軍沒有侯友宜輔選一定會輸

根據《美麗島電子報》日前公布新北市長選戰最新民調顯示，在三腳督態勢下，國民黨台北市副市長李四川以34.2%支持度領先，民進黨立委蘇巧慧獲得32.7%，民眾黨主席黃國昌則為15.4%。對此，媒體人吳子嘉分析，李四川與蘇巧慧僅相差1.5個百分點，若無新北市長侯友宜輔選，李四川不可能當選。

新北市長侯友宜。（圖／新北市府）

吳子嘉1日在《下班瀚你聊》節目中指出，三腳督情況下李四川和蘇巧慧差距僅1.5個百分點，若黃國昌持續競選6個月，李四川一定會被拖垮，這對藍營是一大危機。他強調，侯友宜民調高達68%，沒有他輔選根本不可能當選，因此主導權與裁量權掌握在侯友宜團隊及新北市副市長劉和然手上，建議以民調作為決策依據。

廣告 廣告

台北市副市長李四川。（資料圖／中天新聞）

根據《中時新聞網》報導，國民黨內部認為年底新北市長選舉的過程及結果，將牽動其他縣市長選舉、2028年總統大選及台灣未來政局，絕對輸不得。藍營將「打贏新北市長選戰」、「延續國民黨新北執政」視為布局選戰最重要、甚至是唯一的前提。

本次調查由《美麗島電子報》委託執行，調查範圍為新北市設籍年滿20歲之民眾，調查時間為2026年1月19日至1月21日。成功完訪樣本共1,070人，其中住宅電話749人、行動電話321人，在信賴水準95%時，抽樣誤差最大值為±3.0%。

延伸閱讀

被抓包拿盜版Labubu？吳欣岱怒轟北市府還自稱受害者

黃仁勳過年前再來台？蔣萬安：北市府本週召開輝達總部審議會

凌濤分享二寶38週「隨時報到」 曬合照張善政讚：婚育政策六都第一