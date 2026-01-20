新北市長提名農曆年前完成？洪孟楷曝1內幕：感謝黨中央

2026新北市長選舉，國民黨熱門人選包括北市副市長李四川與新北副市長劉和然，國民黨主席鄭麗文強調，新北整合團結完全不是問題，並表明目標是農曆年前完成提名，應可透過協調產生人選，不需要初選。國民黨立委洪孟楷對此表示，感謝黨中央聽見第一線心聲，並透露這也是1個月前他單獨跟鄭主席交流時向她當面建議的要點之一。

針對新北市長有北市副市長李四川與新北副市長劉和然競爭，鄭麗文昨表示，新北整合團結完全不是問題，因民眾黨希望3月完成藍白整合，因此最好農曆年前完成國民黨內提名，「新北市人選會協調產生，不需要初選」。

廣告 廣告

對此，洪孟楷昨（19）日在臉書表示，感謝黨中央聽見第一線心聲，並透露這也是1個月前，他單獨跟鄭麗文主席交流時，向她當面建議的要點之一；洪強調，農曆年前能夠整合出人選，對於年底的九合一選舉絕對有正向的幫助，且今年的農曆年時間較晚，加上又有九天連假，新北市404萬人口也都習慣有拜廟行程，到時一定非常熱鬧。

洪孟楷表示，發揮母雞帶小雞的能量，與侯友宜市長分進合擊，延續新北市執政的成績單，中央地方一條心，「我們絕對全力支持出線的候選人」。

2026新北市長選舉，新北市長侯友宜表示，在整個過程當中都有充分地掌握，請大家放心，「我們一定會找出最好的人選，如何讓市政的工作能夠延續下去，一棒接一棒做得更好，讓新北市的發展更能夠贏得市民的支持，這才是最重要的」。

【看原文連結】