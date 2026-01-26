新北市長提名 李四川：從不爭位子 黨若需要 我願承擔

國民黨本周進行新北市長選舉提名協調，新北市副市長劉和然今天（26日）稍早表示，他會和台北市副市長李四川會面協調，尊重黨的機制和期程，沒有預設任何立場，以團結勝選為目標。李四川下午受訪也表示，原則上選舉一定是要勝利，這個部分交由黨做協調，「黨若要我承擔，我願意承擔」。

台北市都市計畫委員會26日下午審議輝達（NVIDIA） 進駐北士科案，副市長李四川（左）出席會議，會前受訪談到新北市長提名表示，交由黨做協調。（中央社）

台北市都委會今天審議輝達進駐北士科案，都委會主席、副市長李四川會後接受媒體聯訪時，被問及何時要跟劉和然見面。他說，和劉和然及新北市長侯友宜在行政院會時常見面，沒有要決定一個時間見面。



李四川也再次說明，關於選舉，他從頭到尾沒有爭取位子，「只是黨若要我承擔，我願意承擔」；原則上選舉一定還是要勝利，這個部分就交由黨做協調。

