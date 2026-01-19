新北市長提名 鄭麗文：盼春節前完成
備戰2026選舉，國民黨新北、台中市長人選遲遲未定，引發基層焦慮。國民黨主席鄭麗文昨說，黨內整合沒大家想得這麼困難、複雜，盼農曆年前完成新北市長人選提名；台中市若協調不成，將回歸制度「7成民調、3成黨員投票」決定人選。
鄭麗文昨接受網路專訪表示，這幾個月以來黨中央的溝通協調不止一次，能做的都全力在做，大家心中難免忐忑，但不需過度焦慮；一切回歸平常心、回歸制度，只要黨中央公正不阿，一碗水盡量端平，大家沒話說。
新北部分，鄭麗文指出，黨內溝通協調氣氛不錯，也很順暢，整合與團結完全不是問題，就按照黨內步驟，盼農曆年前完成提名；雖然國民黨在新北市長期執政，但民進黨有其基本盤，從不敢掉以輕心，藍白整合還是會很小心，新北勝算還是大的。
至於台中市的立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔兩強之爭，鄭麗文說，黨有黨的遊戲規則，楊瓊瓔若評估過，下很大決心要參選，黨中央沒有理由一定要勸退誰，這是她的權利；這段期間地方大老努力穿梭溝通協調，若內部協調仍無法定於一尊，依黨規定就要初選。
「不需要把初選當洪水猛獸。」鄭說，依規定，除非候選人同意改變遊戲規則，例如全民調，否則初選方式就是「7成民調、3成黨員投票」決定人選。
對於將啟動協調，新北市副市長劉和然昨接受廣播專訪說，黨的機制一定尊重，黨中央設定1月底安排他與北市副市長李四川等人碰面，「要見面才能談，才知道方法是什麼」。他強調，「我們的目標一定是勝選」。
新北市長侯友宜昨被問到藍營協調進度，他說「整個過程我都有充分掌握，請大家放心」，一定找出最好人選。
至於台中市長人選若協調不成就採初選，江啟臣說，他就是個戰士，要為台中未來而戰，但「何時上、怎麼上，要由主帥來發號施令」；他已將基層焦慮、盧市長盼1月底確定人選的建議，反映給黨中央，至於黨中央何時要再協調、確定人選和提名時程，他都只有尊重。
楊瓊瓔說，她也希望盡快協調出最棒的市長人選，期待黨中央在成熟時機通知第二次協調時間，黨內不存在所謂「內訌」，而是依制度協調，外界不宜過度解讀或放大對立；但若協調無法取得共識，應回到黨章規範的初選制度。
更多udn報導
ChatGPT、Gemini挑戰學測 這款AI幾乎全對根本學霸
前科大校長判88年通緝用20年前照片 最新白髮照曝光
紗窗清潔不用拆不用沖水 達人靠「2神物」省力又乾淨
美放話對記憶體商課100%關稅 外媒點名2台廠恐遭殃
其他人也在看
獨家／民進黨桃園市長人選出爐了！傳1月底將徵召提名「他」挑戰張善政
即時中心／潘柏廷報導民進黨選對會持續布局2026年選戰，而六都之中僅剩台北市、桃園市尚未確定名單，其中在桃園市長參選人部分，不分區綠委王義川、總統府副秘書長何志偉皆為外界點名的熱門人選。對此，《民視》掌握最新消息，民進黨將在1月底徵召提名「他」出戰現任國民黨籍桃園市長張善政，相關內容也隨之曝光。民視 ・ 16 小時前 ・ 176
川普槍口對準歐洲！逼買格陵蘭若成真 旅美教授曝恐怖後果
美國總統川普強硬要求買下格陵蘭，昨（17）日宣布對歐洲8國課徵10％關稅，被點名的丹麥、英國等歐洲國家群起反彈。對此，旅美教授翁履中今日表示，先不說最高法院是否很快會判定，川普到底有沒有權力引用《國際緊急經濟權力法》來施加關稅，川普這波簡單粗暴的關稅威脅，已直接把槍口對準歐洲核心盟友。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 114
國民黨內外交迫！學者驚曝「3縣市」藏隱患：年底選舉風險高了
2026年將迎來九合一選舉，藍綠白三大陣營都進入備戰狀態，積極討論、推派人選，國民黨主席鄭麗文也訂下2026全面勝利目標，希望翻轉南台灣、拚延續執政縣市。不過，文化大學廣告學系專任教授鈕則勳示警，國民黨正面臨內外交迫的情況，若黨中央對外不能另闢戰場、對內提名不能快刀斬亂麻，年底選舉風險就高了！三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 67
解放軍5年內攻台機率曝光！紐時專欄作家揭中共開戰前兆
美國知名專欄作家紀思道在《紐時》撰文指出，中共未來5年攻台機率約30%，海空封鎖可能性高達60%。文章推演多種情境，從初期資產撤離、網路攻擊、癱瘓電網，到飛彈斬首、打擊美軍基地及全面封鎖。紀思道強調，台灣官員更憂心「灰色地帶」行動，如海上隔離，此類非全面戰爭的施壓恐持續升高。若台積電晶圓廠因戰事受損，將引發全球經濟大蕭條。他呼籲美台及盟友合作嚇阻中國，並質疑台灣內部為獨立付出的代價，儘管台灣官方堅三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 95
台中提名陷僵局！鄭麗文喊「沒理由勸退楊瓊瓔」：黨內協調一直都在進行
國民黨台中市長提名首度協調破局，立委楊瓊瓔與立院副院長江啟臣疑似內鬨失和。國民黨主席鄭麗文今（19日）接受節目《《中午來開匯》》專訪時表示，若協調不成就採取初選，大家都認為江啟臣是理所當然的市長人選，但選舉就是這樣，總有各種可能的變化，參選市長是楊瓊瓔作為國民黨黨員的權利，沒有人可以剝奪，黨中央沒有理由一定要勸退她。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前 ・ 10
鄭麗君讓人驚艷可選台北市？她提1關鍵反對
[NOWnews今日新聞]2026即將舉行地方選舉，民進黨的台北市長人選備受關注，近來行政院副院長鄭麗君由於台美關稅談判成果斐然，被視為絕佳人選，綠委吳思瑤也喊贊成。不過，作家顏擇雅昨（18）日對此表...今日新聞NOWNEWS ・ 21 小時前 ・ 112
1.25兆軍購清單今揭曉？藍白聯手秘密會議出大招了！
立法院外交及國防委員會今（19）日氣氛劍拔弩張！國防部為爭取高達1.25兆元新台幣的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」，今日將由國防部長顧立雄親赴立院召開機密會議進行報告,。這筆被外界視為向美國新任總統川普繳交「投名狀」的天價預算，不僅涉及愛國者飛彈等千億級大案，更引爆朝野激烈攻防。國民黨立委馬文君會前強硬表態，質疑美方已公開的項目何必搞「機密」，痛批此舉恐是為了「封口」，強調絕不隨意放行,。中天新聞網 ・ 21 小時前 ・ 16
對等關稅15% 企業家：台灣經濟已經等於綁進美國經濟
美國商務部15日宣布，美國對台灣商品適用的對等關稅稅率，總體不超過15%。台灣的半導體與科技企業將對美進行至少2500億美元的新增直接投資，台灣將提供2500億美元的信用保證。前桃園市議員、集客力數位行銷有限公司董事長王浩宇說，台灣經濟已經等於綁進美國經濟，就算現在還不是美國的領土，但是已經很接近，至少是非常緊密的政治經濟夥伴關係。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 65
民進黨2026北市奇兵會是鄭麗君？作家曝1問題：害了她也害到賴政府
2026縣市長選戰腳步逐漸逼近，民進黨台北市長人選尚未有定論，除了表態爭取的壯闊台灣聯盟發起人吳怡農，立委王世堅、民進黨前秘書長林右昌等人近期也都被點到名，其中行政院副院長鄭麗君率團赴美談下台美關稅15%，獲得不少認可，也有一派認為她會是奇兵。對此，作家顏擇雅在臉書發文大喊反對，直言若鄭麗君選北市恐害了賴政府、也害了鄭麗君。針對外界點名這次關稅談判表現亮眼......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 58
鄭麗君選台北？藍議員曝她2特質「機率大」
[NOWnews今日新聞]2026即將舉行地方選舉，民進黨的台北市長人選備受關注，近來行政院副院長鄭麗君由於台美關稅談判成果斐然，被視為絕佳人選，綠委吳思瑤也喊贊成。對此，台北市議員張斯綱昨（18）日...今日新聞NOWNEWS ・ 21 小時前 ・ 25
林楚茵母雞帶小雞 拚北市議員湧言會＂全壘打＂
政治中心／綜合報導2026大選年底登場，民進黨湧言會積極布局，林楚茵今天（18日）首度舉辦電影包場活動，找來了有意參選台北市議員的湧言會成員，喊話要如同電影結局，一路過關斬將，敲出全壘打，拉抬意味濃厚，同一時間，也有意參戰松山、信義區的國民黨參選人李明璇，則是請來親妹妹助陣，深入市場掃街。民視 ・ 1 天前 ・ 8
徐欣瑩轟新竹縣長初選不公 呼籲黨中央採全民調
國民黨立委徐欣瑩17日公開向黨中央喊話，強烈要求新竹縣長初選應比照宜蘭、花蓮兩縣採用全民調機制。她直指競爭對手陳見賢以副縣長與縣黨部主委雙重身分參選，形同球員兼裁判，在長期公器私用、資源不對等的情況下，若堅持執行包含黨員投票的七三制，將無法展現真實民意。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 8
川普怒斥哈米尼「病夫領袖」！前美使驚曝：美軍擬本週「斬首」狙殺
伊朗國內反政府示威持續升溫，國際局勢隨之陷入高度緊繃。前美國駐以色列大使施皮羅（Dan Shapiro）於週日（18日）投下震撼彈，大膽預測美國總統川普可能在未來幾天內，下令對伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）執行「斬首行動」。隨著美軍航艦打擊群開往中東，這場針對德黑蘭權力核心的軍事博弈已是一觸即發。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
蔣萬安看招！傳卓榮泰、鄭麗君親征北市？蘇巧慧回應了
即時中心／顏一軒、魏熙芸報導九合一大選倒數314天，外傳民進黨將在台北市長選戰中徵召行政院長卓榮泰或副院長鄭麗君親征，桃園部分則有行政院秘書長張惇涵、總統府副秘書長何志偉、綠委王義川被點名。對此，民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧今（18）日回應，台北市是全國首都，黨內有非常多優秀人選，希望黨中央遵循機制，能盡快推出最適合的人選。民視 ・ 1 天前 ・ 5
謝龍介再戰綠地台南！陳鳳馨揭韓國瑜、陳水扁致勝秘訣
2026年台南市長選舉將由國民黨立委謝龍介與民進黨立委陳亭妃對決。資深媒體人陳鳳馨在中天政論節目《大新聞大爆卦》分析，謝龍介的選票必須從年輕開發到老，若能在20歲到25歲年輕族群的民調超越陳亭妃，就有機會從年輕選民一路攻到年長選民，如同韓國瑜當年的選戰策略。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
藍縣市長選戰現矛盾！人選協調不成、網內互打「基層擔憂」
藍縣市長選戰現矛盾！人選協調不成、網內互打「基層擔憂」EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 發表留言
劉和然盼與李四川見面談 強調君子之爭結果須團結
爭取國民黨提名參選2026年新北市長的新北市副市長劉和然今（19）日表示，黨中央希望在農曆年前2月17日之前決定人選，只要黨的機制出來一定尊重，也期盼能在1月底與另一位參選人李四川見面討論後續作為。他強調，若要參與這場競爭必須是君子之爭，只要過程機制公開公平、目標是勝選，不管結果如何都必須團結。中天新聞網 ・ 15 小時前 ・ 1
美將再對台軍售？ 顧立雄：美「知會國會」前無法公開｜#鏡新聞
國防部長顧立雄，今天(1/19)針對1.25兆特別預算的軍購項目，到立法院外交及國防委員會進行秘密會議的專案報告，對於各界關注的美方再度對台軍售項目，顧立雄強調，在「知會國會」之前，沒有辦法對外公開，也認為在野黨可以在特別預算條例付委後，進行討論，沒有自提版本的必要性。另一方面，民眾黨立委黃國昌離開時，一度將機密資料帶出會議室，幸好後來國防部官員追回。鏡新聞 ・ 16 小時前 ・ 發表留言
記者林宸佑涉國安法遭羈押 黃國昌籲毋枉毋縱不要雙標
中天記者林宸佑涉國安法遭羈押，民眾黨主席黃國昌今天（18日）說，個別司法案件，民眾黨立場非常清楚，「毋枉毋縱、不要雙標」，不要特定案件就有特定綠媒事先掌握訊息，這才是法治社會該有的原則。Yahoo即時新聞 ・ 1 天前 ・ 133
顏蔚慈站台林亮君 憂白委亂象蔓延地方
新北市議員顏蔚慈18日上午至濱江市場與台北市議員林亮君一同掃街，笑稱自己不僅是她國中學姐更是通過黨內初選的學姐，並以中山大同區曾有議員落選一事為例，將全力支持林的初選。然而，談到自己三重蘆洲選區，顏蔚慈直言最大的因素是民眾黨，更批評民眾黨黨主席黃國昌一連串動作無助於國家，也無助於地方。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言