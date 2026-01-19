新北市長提名 鄭麗文：盼春節前完成

國民黨在2026年底九合一選舉提名緩慢引發地方基層焦慮，國民黨主席鄭麗文表示，目前仍在積極協調，不用太擔心。記者潘俊宏／攝影

備戰2026選舉，國民黨新北、台中市長人選遲遲未定，引發基層焦慮。國民黨主席鄭麗文昨說，黨內整合沒大家想得這麼困難、複雜，盼農曆年前完成新北市長人選提名；台中市若協調不成，將回歸制度「7成民調、3成黨員投票」決定人選。

鄭麗文昨接受網路專訪表示，這幾個月以來黨中央的溝通協調不止一次，能做的都全力在做，大家心中難免忐忑，但不需過度焦慮；一切回歸平常心、回歸制度，只要黨中央公正不阿，一碗水盡量端平，大家沒話說。

新北部分，鄭麗文指出，黨內溝通協調氣氛不錯，也很順暢，整合與團結完全不是問題，就按照黨內步驟，盼農曆年前完成提名；雖然國民黨在新北市長期執政，但民進黨有其基本盤，從不敢掉以輕心，藍白整合還是會很小心，新北勝算還是大的。

至於台中市的立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔兩強之爭，鄭麗文說，黨有黨的遊戲規則，楊瓊瓔若評估過，下很大決心要參選，黨中央沒有理由一定要勸退誰，這是她的權利；這段期間地方大老努力穿梭溝通協調，若內部協調仍無法定於一尊，依黨規定就要初選。

「不需要把初選當洪水猛獸。」鄭說，依規定，除非候選人同意改變遊戲規則，例如全民調，否則初選方式就是「7成民調、3成黨員投票」決定人選。

對於將啟動協調，新北市副市長劉和然昨接受廣播專訪說，黨的機制一定尊重，黨中央設定1月底安排他與北市副市長李四川等人碰面，「要見面才能談，才知道方法是什麼」。他強調，「我們的目標一定是勝選」。

新北市長侯友宜昨被問到藍營協調進度，他說「整個過程我都有充分掌握，請大家放心」，一定找出最好人選。

至於台中市長人選若協調不成就採初選，江啟臣說，他就是個戰士，要為台中未來而戰，但「何時上、怎麼上，要由主帥來發號施令」；他已將基層焦慮、盧市長盼1月底確定人選的建議，反映給黨中央，至於黨中央何時要再協調、確定人選和提名時程，他都只有尊重。

楊瓊瓔說，她也希望盡快協調出最棒的市長人選，期待黨中央在成熟時機通知第二次協調時間，黨內不存在所謂「內訌」，而是依制度協調，外界不宜過度解讀或放大對立；但若協調無法取得共識，應回到黨章規範的初選制度。

