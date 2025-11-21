新北市長最新民調出爐 廖宜琨讚蘇巧慧有前閣揆的傳承基礎

248251121a08

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

針對《匯流民調》今（21）日公布的新北市長選舉候選人最新民調結果，新北市議會民進黨團總召廖宜琨表示，民進黨立委蘇巧慧已通過3度選舉的挑戰，每次都能憑藉紮實的問政表現和地方服務贏得選民信賴，且蘇繼承了前行政院長蘇貞昌在新北市的執政經驗與行政視野，這為她提供了寶貴的傳承基礎，能以更成熟、穩健姿態回應新北市民的期待。

根據匯流民調顯示，在1對1情境下，國民黨若推出台北市副市長李四川，支持度以47.1％領先蘇巧慧的37.1％，差距達10個百分點，暫為非綠陣營最具競爭力人選。相較之下，新北市副市長劉和然與民眾黨主席黃國昌，在與蘇巧慧的對決中分別落後6.6與13.9個百分點。

廣告 廣告

在藍白合的假設情境下，藍白共同推一人代表參選時，62.0％受訪者認為由李四川出線較佳，僅21.4％選擇黃國昌；若比較劉和然與黃國昌，48.8％支持劉和然、29.8％支持黃國昌。

不過，若藍白破局，形成三腳督局面，在李四川、蘇巧慧與黃國昌的組合中，李四川以39.1％領先蘇巧慧的35.7％及黃國昌的16.1％；若換成劉和然、蘇巧慧與黃國昌，則形成蘇39.5％暫居第一、劉24.6％、黃23.1％。

廖宜琨強調，李四川在政壇上始終缺乏大型、激烈選戰的經驗，沒有接受過選民直接檢驗的實質洗禮。他認為，這種缺少公眾檢核的紀錄，將成為李四川面對新北複雜治理難題時的一大不足，選舉的過程本身就是一種實戰考驗，考驗著候選人與基層對話、解決爭議的能力。

廖宜琨則讚賞，蘇巧慧已通過3度選舉的挑戰，每次都能憑藉紮實的問政表現和地方服務贏得選民信賴，她的努力與成果是公認的事實。更關鍵的是，蘇巧慧繼承了蘇貞昌在新北市的執政經驗與行政視野，這為她提供了寶貴的傳承基礎，能以更成熟、穩健姿態回應新北市民的期待。

248251121a09

黨團書記長顏蔚慈則分析，最新民調顯示新北市民進黨定於一尊的方向是正確的，市民對蘇巧慧的認同與支持度都穩定上升，顯示大家看見蘇長期努力，也相信能為新北帶來改變。她也表示，至於黃國昌一味自我吹捧澎風，則完全無法說服新北市民，反而凸顯大家反感黃國昌滿心算計個人政治利益的嘴臉。

此外，針對外界關注的藍白合議題，廖宜琨認為目前政治局勢仍未底定，選情瞬息萬變，但可以確定的是，最終會脫穎而出的是那位真正靠實力、靠優質服務贏得民心的候選人。他堅信，隨著選戰推進，蘇巧慧將全面發揮其累積的問政與服務能量，全力投入新北市的未來發展。

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照片

更多CNEWS匯流新聞網報導：

三芝遊客中心耗資1700萬淪「空館」 鄭宇恩籲新北市府結合地方創生

守護新莊國中學童安全 蔣根煌偕蔡健棠實地會勘提多項方案

【文章轉載請註明出處】