新北市長最新民調出爐 李四川領先蘇巧慧15個百分點

新北市長選舉民進黨已經確定推出立委蘇巧慧出征，國民黨則還沒有確定人選，根據今（20）日釋出的最新民調顯示，台北市副市長李四川的支持度，將以47%比32%大幅領先蘇巧慧15個百分點，不過如果國民黨推出新北市副市長劉和然或藍白合作讓民眾黨主席黃國昌出戰，兩人支持度皆低於蘇巧慧。

台北市副市長李四川。（資料圖／中天新聞）

根據TVBS民調中心今天公布最新調查結果，民調顯示，如果國民黨與民眾黨合作，共同推派李四川與民進黨蘇巧慧對決，李四川支持度有47%；蘇巧慧則是32%，雙方差距15個百分點。黃國昌則以33%比39%不敵蘇巧慧；劉和然出戰則是29%比38%輸給蘇巧慧多達9個百分點。

新北市副市長劉和然。（資料圖／中天新聞）

從政黨傾向分析，民進黨認同者有77%支持蘇巧慧，國民黨認同者有90%支持李四川，民眾黨認同者有74%支持李四川。在中立選民方面，37%支持李四川，20%支持蘇巧慧，但仍有43%表示尚未決定，顯示選情仍有變數。

藍白合作方式未定，如果李四川、劉和然、黃國昌三位人選中，有44%新北市民支持李四川、18%支持黃國昌、7%支持劉和然，另外有32%受訪者沒有意見。

本次調查是TVBS民意調查中心於115年1月6日至16日晚間18：30至22：00進行的調查，共接觸1216位20歲以上新北市民，其中拒訪為219位，拒訪率為18.0%，最後成功訪問有效樣本997位，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.1個百分點以內。抽樣方法採用電話號碼後四碼隨機抽樣，人員電話訪問，所有資料並依母體性別、年齡、地區、教育程度等變項進行統計加權處理。調查經費來源為TVBS。

