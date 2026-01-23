新北市長最新民調墊底 劉和然：是提醒也是鼓勵

新北副市長劉和然23日陪同新北市長侯友宜出席林口行動治理座談會，對於民調墊底回應是提醒也是鼓勵。（吳嘉億攝）

民調公司公布最新下屆新北市長有意參選人民調，外界高度關注台北市副市長李四川、立委蘇巧慧及民眾黨主席黃國昌等3人排行，目前仍敬陪末座墊底的新北副市長劉和然今（23）日陪同新北市長侯友宜出席林口區行動治理座談，會後受訪表示，民調數字都是提醒也是鼓勵，會持續努力；但最重要的是人選要能深度了解新北市，如果無法無縫接軌，對急速發展的新北相當可惜。

劉和然表示，李四川有高民調對國民黨是很大肯定，但新北幅員遼闊，有心要為新北市服務的人，不要把這城市當過客，當成實習的場域，要趕快了解新北，畢竟執政是希望一棒接一棒的持續往下走，所以自己也會在個人的知名度上持續努力。

劉和然也說到，自己擔任事務官在新北已經服務39年，看到第一線的里長用心的服務來照顧這塊土地，要把它做得更好，很是感動，重申未來要領到城市進步的市長也一定要對新北這座城市很了解。

至於黨內何時要安排會面，劉和然還是重申會尊重黨部的決定，目前由市黨部做協調，尊重黨的機制，自己會照節奏時間、流程去進行每一步。

