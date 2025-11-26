新北市長最新民調曝！黃暐瀚驚「這人」表現

▲台北市副市長李四川被認為最有可能代表國民黨參選新北市長。（圖／記者朱永強攝）

[NOWnews今日新聞] 《CNEWS匯流新聞網》針對新北市長選舉發布最新民調，結果顯示，民進黨立委對決可能的藍白候選人，包括台北市副市長李四川、新北市副市長劉和然與民眾黨主席黃國昌，蘇巧慧（37.1%）雖然落後李四川（47.1%）達 10 個百分點，但卻超越劉和然與黃國昌，分別領先 6.6 個百分點與 13.9 個百分點。資深媒體人黃暐瀚說，這對蘇巧慧是積極信號，顯示蘇巧慧在新北市擁有一定的支持基礎。

廣告 廣告

黃暐瀚說，蘇巧慧目前身兼民進黨新北市黨部主委與立委，每天在新北市 12 個行政區積極跑動，海報甚至已掛到北海岸。然而，李四川目前仍專注於台北市副市長的市政工作，正處理如輝達（NVIDIA）設點等重大事務，並未在新北展開任何選舉活動。黃暐瀚指出，一個候選人持續在基層耕耘，另一個則專注於市政，兩者的民調差距仍能維持在約 10 個百分點，這情況使得選情產生拉近的效果。

不過黃暐瀚認為，民進黨在新北市的選舉歷史，蘇巧慧的父親蘇貞昌是過去二十多年來，唯一一次成功贏得市長選舉的民進黨籍候選人。他提到，上一次與侯友宜對決的林佳龍，得票率已降至 37.58%，顯示民進黨在新北有固定的選票天花板。因此，黃暐瀚強調，蘇巧慧的民調必須設法向上突破至 45%左右，如果無法接近這個數字，那麼她對決李四川將「完全沒有勝算」。這代表蘇巧慧必須大幅度拉近與李四川的距離，才能具備勝選的競爭力。

此次民調由匯流新聞網執行，針對戶籍於新北市內，且年滿 20 歲的一般民眾進行調查。調查時間為 114 年 11 月 9 日至 11 月 12 日的晚上 18:00 至 21:30。總共完成了 1,200 份有效樣本，其中包含市話 851 份和手機 349 份。在 95%的信心水準下，抽樣誤差為正負 2.83 個百分點。這份數據為新北市的選情提供了重要的參考依據。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

快訊／「李四川條款」過了！《地制法》三讀 北市可設3位副市長

新北議長蔣根煌爆月底宣布參選 李四川否認：先處理輝達進駐台北

內幕／蘇巧慧選新北！川伯老神在在 等「輝達案」落幕後風光宣布