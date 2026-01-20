新北市長最新民調「李四川領先蘇巧慧15％」！年輕人成關鍵

2026年新北市長選舉將於11月28日投開票，隨著民進黨確定提名立委蘇巧慧參選，泛藍與民眾黨是否整合成為外界關注焦點。TVBS民調中心今（20）日公布最新調查顯示，在藍白合作的不同組合中，僅有台北市副市長李四川的47%能夠明顯領先蘇巧慧的32%，但在年輕選民與板橋地區的支持度相對落後，成為目前最顯著的弱點。

根據《TVBS》20日報導，民調顯示若國民黨與民眾黨整合共推李四川出戰，面對蘇巧慧時支持度為47%，蘇為32%，雙方差距達15個百分點，另有20%未表態；若改由新北市副市長劉和然代表藍白參選，則由蘇巧慧以38%領先劉和然的29%，尚有33%未決定；若推派民眾黨主席黃國昌，蘇巧慧同樣以39%高於黃國昌的33%，另有28%沒有意見。顯示在藍白合情境下，唯有李四川具備穩定的勝選條件。

從年齡層來看，20至29歲族群有41%支持蘇巧慧，高於李四川的34%，25%未表態，是李四川唯一落後的年齡區段；但30歲以上支持李四川的比例全面超越蘇巧慧，其中50至59歲支持度最高達56%，蘇僅29%；40至49歲與60歲以上也有近五成支持李四川，而蘇巧慧則維持在三成多；30至39歲則為李43%、蘇25%、32%未表態。整體呈現世代明顯分化的結構。

區域分布方面，板橋為蘇巧慧支持度最高的地區，達43%，略高於李四川的40%，仍有17%未表態；土城與樹林則呈拉鋸，李四川38%、蘇巧慧36%。除上述區域外，其餘地區皆由李四川領先，其中新店深坑、雙和與七星地區支持度皆突破五成，蘇巧慧在這些區域均低於三成；三重新莊則有47%支持李四川，高於蘇巧慧的33%。整體顯示李四川在中高齡與多數行政區具優勢，但青年選票與板橋仍是選戰中的關鍵變數。

本次調查是TVBS民意調查中心於115年1月6日至16日晚間18：30至22：00進行的調查，共接觸1216位20歲以上新北市民，其中拒訪為219位，拒訪率為18.0%，最後成功訪問有效樣本997位，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.1個百分點以內。抽樣方法採用電話號碼後四碼隨機抽樣，人員電話訪問，所有資料並依母體性別、年齡、地區、教育程度等變項進行統計加權處理。調查經費來源為TVBS。原始問卷及詳細交叉表請上網：www.tvbs.com.tw/poll-center

