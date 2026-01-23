新北市長最新民調！ 李四川「藍白唯一」勝蘇巧慧

李四川以45.8%支持度，領先蘇巧慧的36%。（圖／東森新聞）





2026新北市長選戰最新民調出爐，藍白如果合推李四川對決綠營蘇巧慧，結果顯示，李四川以45.8%支持度，領先蘇巧慧的36%，如果出現三腳督局面，李四川仍以34.2%支持度居冠，但與蘇巧慧的差距就縮小到只有1.5個百分點。新北市長侯友宜被問到這份民調，表示國民黨會按照節奏，找出最適當的人選。

民眾黨主席黃國昌：「任何民調的結果，我們都尊重，會繼續努力，但是民調60歲以上，真的輸到慘不忍睹。」

2026已表態戰新北的民眾黨主席黃國昌，認了自己得多多加油。因為最新民調顯示，新北假如藍白合推，李四川對上蘇巧慧，李四川以45.8%支持度領先蘇巧慧9.8個百分點。若藍白合推的是劉和然或黃國昌，結果翻轉，將由蘇巧慧勝出。顯示新北市長在野整合只有由李四川出戰，才是唯一勝選劇本。

廣告 廣告

民眾黨主席黃國昌：「2月1日以後我一定會多花一點時間，跟我們壯世代的長輩好好地溝通。」

民進黨新北市長參選人蘇巧慧：「我會認真的持續我現在的狀態，就是把長跑當短跑衝刺，認真的爭取更多新北市民的認同。」

早已就戰鬥位置的，民進黨蘇巧慧全力衝刺，反觀國民黨李四川、劉和然，兩強相爭尚待協調，後續還得討論藍白如何選出最強棒出戰新北，雖然當前李四川呼聲高。不過同一份民調中，假設新北出現三腳督，李四川以34.2%領先但與蘇巧慧差距縮小到1.5個百分點，選情呈現高度緊繃狀態。

新北市議員（國）江怡臻：「就我了解的，因為市黨部其實也很積極在協調，包含市長，包含議長，我們希望農曆年前，就是可以敲定我們藍營的人選。」

就怕起跑時間比別人晚，失了長期來的執政優勢，藍營基層焦慮感倍增。這份民調也提問新北市民，對於換黨做做看的，支持度來到41.1%，高過繼續讓國民黨執政。新北市長侯友宜：「我們會按照，我們既有的節奏，找出最適當的人來承擔，讓我們新北市的市政，能夠不斷延續下去。」

藍營各界盼能加快協調腳步，讓選將能盡速就位。

更多東森新聞報導

新北市最新民調！ 李四川「三腳督、對決蘇巧慧」都領先

新北市長最新民調「黃國昌慘墊底」 本人認了：輸到慘不忍睹

藍白北市議員激戰恐分票？ 蔣：專注市政、聆聽地方

