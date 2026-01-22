新北市長最新民調！藍白合、三腳督都勝出 李四川仍是最強人選

針對2026九合一大選，各政黨已經開始著手布局，其中新北市長部分，民進黨將推出立委蘇巧慧，民眾黨主席黃國昌也表態參選，國民黨方面人選則未出爐，目前可能人選是台北市副市長李四川及新北市副市長劉和然。對此，《美麗島電子報》公布一份最新民調，無論是藍白合或是三腳督局面，李四川仍是最強人選。

根據《美麗島電子報》最新民調顯示，台北市副市長李四川仍是2026新北市長最強人選。（資料照／中天新聞）

《美麗島電子報》今（22）日公布「新北市長選舉民調分析報告」，現任新北市長侯友宜在就任七年多的施政表現上，獲得多數市民肯定。調查顯示，68.7%的受訪者對侯友宜的整體施政表示滿意（含很滿意19.4%、還算滿意49.3%），不滿意度則為22.2%。

然而，在政黨輪替的態度上，民意呈現膠著狀態。當被問及今年市長選舉應「給國民黨繼續做」還是「換黨做做看」時，34.0%認為應給國民黨繼續做，31.0%傾向換成民進黨，另有10.1%希望換成民眾黨,。這顯示儘管侯友宜個人滿意度高，但國民黨要延續執政仍面臨挑戰，近四成一的民眾（31.0%+10.1%）有換黨執政的意願。

美麗島電子報公布新北市長最新民調。（圖／美麗島電子報）

針對李四川、蘇巧慧、黃國昌、劉和然四位潛在人選的「市長適合度」調查中，其中李四川支持率45.8%最高，接著依序為蘇巧慧38.9%、黃國昌23.2%及劉和然13.2%。數據顯示，李四川是目前社會大眾認為最適合擔任下屆市長的人選，劉和然的適合度則顯著落後於其他3人。

另外，針對「三腳督」競選情境模擬，若國民黨推派李四川、民進黨推派蘇巧慧、民眾黨推派黃國昌三人競選，李四川支持率34.2%、蘇巧慧32.7%、黃國昌15.4%。

美麗島電子報公布新北市長最新民調。（圖／美麗島電子報）

此情境下，李四川與蘇巧慧的支持度差距僅1.5個百分點，處於抽樣誤差範圍內，選情呈現高度緊繃。交叉分析顯示，李四川能獲得83.6%國民黨支持者的票，蘇巧慧則獲得83.5%民進黨支持者的票，雙方基本盤動員能力相當。

倘若國民黨改派劉和然參選，與蘇巧慧及黃國昌對決，蘇巧慧支持率為36.2%、黃國昌22.7%、劉和然14.4%。

美麗島電子報公布新北市長最新民調。（圖／美麗島電子報）

在此組合中，劉和然不僅無法守住藍營優勢，支持度更滑落至第三名，落後於黃國昌。數據顯示，若劉和然參選，僅能獲得4.3%的民進黨支持者與3.1%的民眾黨支持者青睞，且國民黨支持者的凝聚力也受到考驗。

倘若是在「藍白合」跨黨派合作情況下，模擬出3種情況，若是藍白合推李四川對上蘇巧慧，李四川支持率為45.8%、蘇巧慧36%；倘若是藍白合推劉和然，劉和然支持率31.2%、蘇巧慧41.3%；倘若是藍白合推黃國昌，黃國昌36.7%、蘇巧慧41.8%。

美麗島電子報公布新北市長最新民調。（圖／美麗島電子報）

從以上結果顯示，即便有藍白合作加持，劉和然仍落後蘇巧慧10.1個百分點；若由黃國昌代表藍白陣營，支持度雖高於劉和然，但仍落後蘇巧慧5.1個百分點；李四川領先蘇巧慧9.8個百分點，是唯一能顯著擊敗蘇巧慧的組合。

綜合以上結論，首先，李四川具備最強競爭力。無論是在個人適合度、三方競選或是藍白合作的情境下，李四川皆是目前非綠陣營中勝算最高的人選。特別是在藍白整合的情境下，李四川是唯一能穩定領先蘇巧慧的人選。

美麗島電子報公布新北市長最新民調。（圖／美麗島電子報）

其次，蘇巧慧基本盤穩固。蘇巧慧在各項模擬中皆維持3成2以上的支持度，若對手非李四川（如劉和然或黃國昌），蘇巧慧均能取得領先優勢。

第三，劉和然與黃國昌的侷限性。現任副市長劉和然在知名度與支持度上均有不足，若代表藍營參選恐面臨被邊緣化至第三名的風險。黃國昌雖然在年輕族群有一定支持度，但即便獲得藍白共推，目前數據顯示仍難以擊敗蘇巧慧。

美麗島電子報公布新北市長最新民調。（圖／美麗島電子報）

本次調查由美麗島電子報委託，戴立安負責問卷設計與分析，調查範圍為新北市，對象為設籍該市年滿20歲之民眾。調查時間為2026年1月19日至1月21日，採用電腦輔助電話訪問（CATI）方式，架構包含住宅電話與行動電話（雙架構抽樣）。成功完訪樣本共1,070人（住宅電話749人、行動電話321人），在信賴水準95%時，抽樣誤差最大值為±3.0%。

