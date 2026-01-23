新北市長最新民調「黃國昌慘墊底」 本人認了：輸到慘不忍睹

黃國昌在新北市長民調多項對戰情境中，排名墊底。（圖／東森新聞）





《美麗島電子報》昨（22日）公布新北市長選情最新民調，把所有潛在的對戰情況都做出分析，民眾黨主席黃國昌在多個項目評比中，都處在相當不利的位置，其中在「三腳督」競選的情況下，以及在藍白合共推他為「新北共主」的情況下，他都將成為「最大輸家」。對此黃國昌也做出了回應。

潛在人選適合度分析

在針對李四川、蘇巧慧、黃國昌、劉和然四位潛在人選的「市長適合度」調查中（可複選），結果如下：

•李四川（國民黨）： 45.8%。

•蘇巧慧（民進黨）： 38.9%。

•黃國昌（民眾黨）： 23.2%。

•劉和然（國民黨）： 13.2%。

數據顯示，李四川是目前社會大眾認為最適合擔任下屆市長的人選，劉和然的適合度則顯著落後於其他三人。

「三腳督」競選情境模擬

情境一：李四川 vs. 蘇巧慧 vs. 黃國昌（藍綠勢均力敵） 若國民黨推派李四川、民進黨推派蘇巧慧、民眾黨推派黃國昌三人競選：

• 李四川： 34.2%。

• 蘇巧慧： 32.7%。

• 黃國昌： 15.4%。

此情境下，李四川與蘇巧慧的支持度差距僅1.5個百分點，處於抽樣誤差範圍內，選情呈現高度緊繃。交叉分析顯示，李四川能獲得83.6%國民黨支持者的票，蘇巧慧則獲得83.5%民進黨支持者的票，雙方基本盤動員能力相當。

情境二：劉和然 vs. 蘇巧慧 vs. 黃國昌（藍營崩盤） 若國民黨改由劉和然參選，與蘇巧慧、黃國昌對決：

• 蘇巧慧： 36.2%。

• 黃國昌： 22.7%。

• 劉和然： 14.4%。

在此組合中，劉和然不僅無法守住藍營優勢，支持度更滑落至第三名，落後於黃國昌。數據顯示，若劉和然參選，僅能獲得4.3%的民進黨支持者與3.1%的民眾黨支持者青睞，且國民黨支持者的凝聚力也受到考驗。

藍白合推黃國昌 vs. 蘇巧慧：

◦ 蘇巧慧： 41.8%。

◦ 黃國昌（藍白合）： 36.7%。

◦ 結果： 若由黃國昌代表藍白陣營，支持度雖高於劉和然，但仍落後蘇巧慧5.1個百分點。

《美麗島電子報》董事長吳子嘉對此分析，現任副市長劉和然在知名度與支持度上均有不足，若代表藍營參選恐面臨被邊緣化至第3名的風險，黃國昌雖然在年輕族群有一定支持度，但即便獲得藍白共推，目前數據顯示仍難以擊敗蘇巧慧。

黃國昌回應

黃國昌在今日上午的記者會上，回應相關問題時對媒體表示，40歲以下即使三腳督，支持度最高的是他，但是60歲以上，真的是輸到慘不忍睹，很感謝吳子嘉董事長做的民調，讓他知道要努力的方向。



