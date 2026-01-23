新北市長最新民調！黃國昌支持度墊底認：60歲以上真的是輸到慘不忍睹

記者詹宜庭／台北報導

針對2026新北市長選戰，民進黨由立委蘇巧慧出線，國民黨則以台北副市長李四川、新北副市長劉和然呼聲較高，民眾黨主席黃國昌也正式表態參選。《美麗島電子報》日前公布最新民調，若呈「三腳督」，李、蘇、黃國昌三人參選，有34.2%支持李、32.7%支持蘇、15.4%支持黃。對此，黃國昌表示，這份民調不會影響他的步調，也不會影響藍白整合，但他也承認「60歲以上真的是輸到慘不忍睹，2月1日以後我一定會多花一點時間跟壯世代長輩好好溝通。」

根據《美麗島電子報》民調，新北市若呈現三腳督態勢，國民黨派出李四川參選將獲得34.2%支持率、蘇巧慧緊追在後獲得32.7%、黃國昌得到15.4%支持。若國民黨派出劉和然，蘇巧慧以36.2%領先、黃國昌22.7%居次、劉和然僅獲得14.4%支持。

黃國昌上午受訪表示，不會影響他的步調，也不會影響藍白整合。針對每個選區，每一天都有不同機構放民調，他向來態度都一樣，任何民調結果都尊重，繼續努力。黃國昌說，雖然他的專業是法律，但是他是國內非常少數用統計方法在研究法律的人，如果不信的話可以調閱他以前在國外期刊發表的論文，看了就知道為什麼會講這樣的話。

黃國昌提到，「民調比較有趣的部分，40歲以下，即使三腳督，支持度最高的是我，但是60歲以上，真的是輸到慘不忍睹。所以我也很感謝吳子嘉董事長做的民調，讓我知道要努力的方向。所以2月1日以後，我一定會多花一點時間跟壯世代長輩好好溝通，讓他們相信我是一個溫暖富有人性，以及值得託付的新北市長候選人」。



