新北市長李四川何時請辭參選？黃暐瀚揭「老神在在」本錢：川慧大戰確定了

​2026年縣市長大選倒數不到1年，新北市長人選方面，相比民進黨立委蘇巧慧早早定於一尊，國民黨籍的台北市副市長李四川呼聲雖水漲船高，但人選至今遲未出爐；反倒是卸任立委的民眾黨主席黃國昌，今（6）日搶先舉行首場政見發表會。對於黃國昌是否有可能在短時間內「超車」李四川，媒體人黃暐瀚直言，不太可能，年底「川慧大戰」已是板上釘釘。

年底地方大選各陣營布局逐漸白熱化，雙北方面，力拚連任的台北市長蔣萬安近日仍強調，現階段要專注市政；被視為藍營新北市長熱門人選的李四川，今則針對輝達海外總部落腳北士科T17、18案，表示市府已和輝達完成權利金議價，一定會在農曆年前簽約。不過對於外傳他將在過年前請辭，專心投入新北選戰，李四川受訪時否認，並表示「好好過年吧！」

李四川為何不急著參選？黃暐瀚：做事就是最好的競選

北市研考會主委殷瑋近日受訪則表示，川伯（李四川）有自己的節奏，和蔣萬安有很好的默契，「我看他老神在在」。黃暐瀚今則臉書以「巧慧不弱，四川不急」為題指出，在2026選情新竹亂、台中急、宜蘭未知、新北「望川」秋水的情況下，藍營浮現焦慮，但顯然李四川不急，還親自駁斥了農曆年前請辭的說法，強調要專心完成輝達案簽約，「做工程的人，永遠專注在眼前，因為過程容不得錯！」​

黃暐瀚分析，對李四川來說，農曆年前後提名並無不同，民調顯示李四川新北「獨走」，不管藍綠對決「三腳督」都能贏，在選戰沒開跑前，李四川的優勢來自於「做事形象」受到市民信賴，這就是最好的競選，而非掛著參選人背帶到處懇託。他認為，最晚在3月前，藍白要確定新北市長人選，而黃國昌不太可能在這期間逆轉超車李四川，因此答案很清楚，民進黨的蘇巧慧可說是民進黨近年來新北最強的人選，「年底川慧大戰，已是板上釘釘。」

