新北市長民調墊底被指知名度不足 劉和然：深度了解新北更重要

新北市副市長劉和然今（23）日陪同新北市長侯友宜出席林口區行動治理座談會，針對民調公司公布最新下屆新北市長有意參選人民調顯示仍敬陪末座墊底，劉和然會後受訪回應，民調數字都是提醒也是鼓勵，會持續努力，但他強調，最重要的是人選要能深度了解新北市，如果無法無縫接軌，對急速發展的新北相當可惜。

新北市副市長劉和然。（資料照／中天新聞）

劉和然表示，民調數字本來就會高高低低，在新北待39年的他是事務官出身，知名度部分當然需持續努力。對於外界視為可能參選的台北市副市長李四川，劉和然說，李四川有高民調對國民黨是很大肯定，但新北幅員遼闊，如果不了解這城市，一定出現空窗期，他也呼籲有心要為新北市服務的人，不要把這城市當過客，當成實習的場域，要趕快了解新北。

台北市副市長李四川。（資料照／中天新聞）

劉和然進一步說明，執政是希望一棒接一棒的持續往下走，所以自己也會在個人的知名度上持續努力。他也提到，自己擔任事務官在新北已經服務39年，看到第一線的里長用心的服務來照顧這塊土地，要把它做得更好，很是感動，重申未來要領導城市進步的市長也一定要對新北這座城市很了解。

國民黨中央黨部。（資料照／中天新聞網）

至於黨內何時要安排會面，劉和然重申會尊重黨部的決定，目前由市黨部做協調，尊重黨的機制，自己會照節奏時間、流程去進行每一步。侯友宜在新北泰山區行動治理座談會前接受媒體聯訪表示，選舉有過程、期待、壓力與鞭策，會按既有節奏找出最適當的人承擔，不斷延續新北市政。

