新北市長民調墊底 黃國昌認「60歲以上輸到慘不忍睹」跟長輩多溝通





《美麗島電子報》昨（22日）公布最新「2026新北市長選舉可能人選支持度民調」，結果指出，若呈現「三腳督」，台北市副市長李四川支持度為34.2%，民進黨立委蘇巧慧32.7%，民眾黨主席黃國昌僅15.4%，大幅落後。對此，黃國昌今（23日）在受訪時坦言，他在60歲以上族群的支持度「真的輸到慘不忍睹」，未來將花更多時間與壯世代溝通，努力讓長輩們了解他是一位溫暖、富有人性、值得託付的新北市長候選人。

根據《美麗島電子報》民調指出，新北市若呈現三腳督競選情境，國民黨推派李四川參選將獲得34.2%支持度、蘇巧慧獲得32.7%、黃國昌僅佔15.4%支持。

黃國昌今天直言，民調中有趣的是，儘管三腳督，他在40歲以下族群支持度還是最高，但60歲以上真的輸到慘不忍睹。

他也感謝董事長吳子嘉進行民調，讓他知道自己努力的方向。黃國昌強調，2月1日卸任立委後，他會花時間將專注和壯世代溝通，「讓長輩相信我是一個溫暖富有人性，以及值得託付的新北市長候選人」。

此外，行政院秘書長張惇涵今天率中選會委員拜會民眾黨立法院黨團後，媒體詢問黃國昌，民調落後是否影響他布局新北選情。黃國昌回應，民調結果不會影響他的步調，也不影響藍白整合，他對民調向來表示尊重並持續努力。（責任編輯：卓琦）

