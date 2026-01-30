新北市長民調差距極小！吳子嘉揭「1情況」大膽預言：這人一定當選

政治中心／綜合報導

2026年新北市長選戰逐漸升溫，民進黨已拍板由立委蘇巧慧披掛上陣，但國民黨至今仍未正式公布人選。根據《美麗島電子報》最新公布的民調結果顯示，若選戰形成三方競逐，新北市長之爭恐將陷入拉鋸，左右勝負的關鍵不再只是藍綠對決，而是民眾黨的最終布局。

三強對決陷拉鋸 藍綠差距落在誤差範圍

《美麗島電子報》民調指出，在國民黨台北市副市長李四川、民進黨立委蘇巧慧，以及民眾黨主席黃國昌同場競逐的情境下，李四川支持度為34.2%，僅小幅領先蘇巧慧的32.7%，雙方差距落在誤差範圍內；黃國昌則獲得15.4%的支持，成為影響選局的重要變數。

新北市長民調「差距極小」變局全靠他！吳子嘉揭「1情況」大膽預言：這人一定當選

國民黨台北市副市長李四川、民進黨立委蘇巧慧，以及民眾黨主席黃國昌同場競逐的情境下，李四川支持度為34.2%，僅小幅領先蘇巧慧的32.7%。





吳子嘉在網路節目《董事長開講》中直言，新北市長選戰最大的關鍵就在於是否形成「三腳督」局面。他指出，若黃國昌確定投入選戰，藍營原有的優勢將被大幅削弱，領先幅度恐怕只剩下1%到2%，反而讓蘇巧慧成為最大得利者，並直言在這樣的情況下，大膽預言「蘇巧慧一定當選」。

新北市長民調「差距極小」變局全靠他！吳子嘉揭「1情況」大膽預言：這人一定當選

吳子嘉指出，若黃國昌確定投入選戰，藍營原有的優勢將被大幅削弱，領先幅度恐怕只剩下1%到2%，反而讓蘇巧慧成為最大得利者。





黃國昌被視為左右選局關鍵力量

吳子嘉進一步指出，黃國昌雖然在整體支持度排名第三，但其真正影響力在於年輕族群的高度支持，這股動能是其他陣營難以忽視的。他認為，只要黃國昌選戰持續推進，新北選情就會逐漸朝對民進黨有利的方向發展，黃國昌正是這場選戰的關鍵槓桿。

新北市長民調「差距極小」變局全靠他！吳子嘉揭「1情況」大膽預言：這人一定當選

吳子嘉提醒，左右黃國昌（右圖）動向的背後，仍有更核心的人物存在，那就是民眾黨前主席柯文哲（左圖）。





柯文哲態度牽動藍白合 整合與否恐決定最終勝負

不過，吳子嘉也提醒，左右黃國昌動向的背後，仍有更核心的人物存在，那就是民眾黨前主席柯文哲。他直言，民眾黨的決策重心仍繫於柯文哲身上，若柯對藍白合作持續抱持保留態度，即便黃國昌態度相對柔軟，最終仍難以跳脫影響。吳子嘉甚至形容，只要黃國昌「撐個幾個月」，蘇巧慧的聲勢自然會上升，李四川的選情也可能因此瓦解。相對地，若藍白成功整合，整體局勢將出現明顯逆轉。民調顯示，在藍白合的假設情境下，由李四川代表整合後陣營對上蘇巧慧，支持度可達45.8%，明顯領先蘇巧慧的36%，雙方差距擴大至近一成，選情走向也將大不相同。





新北市長民調「差距極小」變局全靠他！吳子嘉揭「1情況」大膽預言：這人一定當選

《美麗島電子報》董事長吳子嘉。













