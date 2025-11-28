新北市長民調/李四川三腳督都能贏蘇巧慧！黃國昌、劉和然都贏不了 黃暐瀚以三國比喻：藍白上演赤壁後荊州之爭

大罷免案如同「赤壁之戰」，國民黨與民眾黨聯手讓民進黨大敗，但勝利後的藍白陣營，卻為了2026新北市長選舉陷入「孫劉爭荊州」的困境。政治評論員黃暐瀚以三國歷史比喻當前政治局勢，直指新北市就是藍白雙方都想要的「荊州」，合作氣氛詭譎，從縣市長到議員層級的合作模式都充滿變數。

民調揭曉：李四川領先蘇巧慧10% 成唯一能贏人選

根據《CNEWS匯流新聞網》針對新北市長選舉發布的最新民調，在一對一對決中，台北市副市長李四川以47.1%支持度，領先民進黨立委蘇巧慧的37.1%，差距達10個百分點。

然而民調也顯示，蘇巧慧雖然輸給李四川，卻能夠擊敗其他藍白陣營可能人選。面對新北市副市長劉和然，蘇巧慧領先6.6個百分點；面對民眾黨主席黃國昌，更是大幅領先13.9個百分點。

黃暐瀚分析指出，從民調數據來看，「劉和然贏不了蘇巧慧，黃國昌贏不了蘇巧慧，所以怎麼辦？你只能李四川啊，這是沒辦法的辦法。」

三腳督局面：李四川仍能勝出 國民黨合作意願降低

若「藍白合破局」演變成三黨對決，民調顯示39.1%民眾支持李四川，35.7%支持蘇巧慧，僅16.1%支持黃國昌。假設國民黨改派劉和然參選，則蘇巧慧支持度反而上升至39.5%，劉和然僅24.6%，黃國昌23.1%。

黃暐瀚進一步分析，即使在三腳督的情況下，李四川依然能夠獲勝，「三腳督我也能贏啊，我為什麼跟你合作？」這讓國民黨在新北市與民眾黨合作的必要性大幅降低。

值得注意的是，在欣賞度調查中，李四川是四位可能人選中，唯一欣賞度（49%）高於不欣賞度（24%）的候選人。相對的，黃國昌則是四人當中「不欣賞高於欣賞最多的」，黃暐瀚直言，「白話文就是仇恨值四人當中黃國昌主席是最高的。」

李四川 vs 黃國昌差距達三倍 民眾黨僅剩三個月努力

若將李四川與黃國昌直接對比，民調差距更為懸殊，達到62比21，接近三倍之差。黃暐瀚指出，「黃國昌主席只剩三個多月可以努力了，但他現在目前落後的有點多。」

黃暐瀚認為，黃國昌要取代李四川成為藍白共推的候選人「看來相當困難，因為李四川真的贏黃國昌目前贏太多」，明年三月新北市長選舉很可能就是「李四川對蘇巧慧」的格局。

赤壁之後的孫劉心結：新北市成為藍白的「荊州之爭」

黃暐瀚以三國歷史做出精闢比喻，當年赤壁大戰時，東吳孫權與劉備聯手抵抗曹操的80萬大軍獲得大勝。但戰後雙方卻為了「荊州」這塊三不管地帶產生矛盾，劉備認為「我沒有荊州，我沒有立足之地，你為什麼不讓我有荊州呢？我如何中興漢室？」最終甚至演變成關羽被呂蒙殺害，孫劉徹底翻臉。

「這一次的大罷免就是赤壁大戰，來勢洶洶，藍白一團結以後，哎完封啊，民進黨敗的很慘。」黃暐瀚說，「那這個事情結束了，下一個要面對的是2026的選舉，新北市就是荊州。」

黃暐瀚比喻，新北市是三方無主之地，「到底是黃國昌還是李四川？如果你我沒有荊州，我沒有立足之地，你為什麼不讓我有荊州呢？你要叫我怎麼辦，我如何中興漢室？」

民眾黨陳智菡：不要一天到晚說讓不讓 我們也有權利選

對於藍白合作的僵局，黃暐瀚透露，他日前遇到民眾黨的陳智菡，對方也坦言目前的困境。陳智菡表示，「暐瀚講的也沒錯啊，我們不只縣市首長的那個合作的部分，現在看起來還不太確定會是什麼模式。」

更關鍵的是，黃暐瀚轉述陳智菡說法，「議員的部分也不要一天到晚就說什麼讓不讓，我們也有我們的權利要選。」這番話透露出民眾黨也有參選權利。

黃暐瀚總結，「藍白現在看起來合作氣氛是一個蠻詭譎的狀態。」從縣市長到議員層級，雙方的合作模式都充滿不確定性。

2026選戰觀察：赤壁之後 孫劉是合還是鬥？

黃暐瀚指出，如果新北市沒有辦法合作，「那還要哪裡？宜蘭看起來也不知道有沒有。」這讓藍白在2026地方選舉的合作前景更加撲朔迷離。

就如同當年赤壁大戰後，孫權與劉備從盟友變成競爭對手，甚至最終翻臉。如今藍白陣營在大罷免案中聯手成功，卻在2026選舉布局上各有盤算，究竟是要繼續合作還是相互競爭，仍有待觀察。

從民調數據來看，李四川是國民黨在新北市最有勝算的人選，但民眾黨也不願輕易放棄新北這塊「立足之地」。藍白雙方能否找到合作模式，或是重演「孫劉心結」的歷史，將是2026選舉的重要看點。