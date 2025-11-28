新北市長民調/李四川三腳督都能贏蘇巧慧！黃國昌、劉和然都贏不了 黃暐瀚以三國比喻：藍白上演赤壁後荊州之爭
黃暐瀚：大罷免如赤壁之戰！藍白聯手完封民進黨 黃暐瀚：勝利後卻為新北市「立足之地」起心結
大罷免案如同「赤壁之戰」，國民黨與民眾黨聯手讓民進黨大敗，但勝利後的藍白陣營，卻為了2026新北市長選舉陷入「孫劉爭荊州」的困境。政治評論員黃暐瀚以三國歷史比喻當前政治局勢，直指新北市就是藍白雙方都想要的「荊州」，合作氣氛詭譎，從縣市長到議員層級的合作模式都充滿變數。
民調揭曉：李四川領先蘇巧慧10% 成唯一能贏人選
根據《CNEWS匯流新聞網》針對新北市長選舉發布的最新民調，在一對一對決中，台北市副市長李四川以47.1%支持度，領先民進黨立委蘇巧慧的37.1%，差距達10個百分點。
然而民調也顯示，蘇巧慧雖然輸給李四川，卻能夠擊敗其他藍白陣營可能人選。面對新北市副市長劉和然，蘇巧慧領先6.6個百分點；面對民眾黨主席黃國昌，更是大幅領先13.9個百分點。
黃暐瀚分析指出，從民調數據來看，「劉和然贏不了蘇巧慧，黃國昌贏不了蘇巧慧，所以怎麼辦？你只能李四川啊，這是沒辦法的辦法。」
三腳督局面：李四川仍能勝出 國民黨合作意願降低
若「藍白合破局」演變成三黨對決，民調顯示39.1%民眾支持李四川，35.7%支持蘇巧慧，僅16.1%支持黃國昌。假設國民黨改派劉和然參選，則蘇巧慧支持度反而上升至39.5%，劉和然僅24.6%，黃國昌23.1%。
黃暐瀚進一步分析，即使在三腳督的情況下，李四川依然能夠獲勝，「三腳督我也能贏啊，我為什麼跟你合作？」這讓國民黨在新北市與民眾黨合作的必要性大幅降低。
值得注意的是，在欣賞度調查中，李四川是四位可能人選中，唯一欣賞度（49%）高於不欣賞度（24%）的候選人。相對的，黃國昌則是四人當中「不欣賞高於欣賞最多的」，黃暐瀚直言，「白話文就是仇恨值四人當中黃國昌主席是最高的。」
李四川 vs 黃國昌差距達三倍 民眾黨僅剩三個月努力
若將李四川與黃國昌直接對比，民調差距更為懸殊，達到62比21，接近三倍之差。黃暐瀚指出，「黃國昌主席只剩三個多月可以努力了，但他現在目前落後的有點多。」
黃暐瀚認為，黃國昌要取代李四川成為藍白共推的候選人「看來相當困難，因為李四川真的贏黃國昌目前贏太多」，明年三月新北市長選舉很可能就是「李四川對蘇巧慧」的格局。
赤壁之後的孫劉心結：新北市成為藍白的「荊州之爭」
黃暐瀚以三國歷史做出精闢比喻，當年赤壁大戰時，東吳孫權與劉備聯手抵抗曹操的80萬大軍獲得大勝。但戰後雙方卻為了「荊州」這塊三不管地帶產生矛盾，劉備認為「我沒有荊州，我沒有立足之地，你為什麼不讓我有荊州呢？我如何中興漢室？」最終甚至演變成關羽被呂蒙殺害，孫劉徹底翻臉。
「這一次的大罷免就是赤壁大戰，來勢洶洶，藍白一團結以後，哎完封啊，民進黨敗的很慘。」黃暐瀚說，「那這個事情結束了，下一個要面對的是2026的選舉，新北市就是荊州。」
黃暐瀚比喻，新北市是三方無主之地，「到底是黃國昌還是李四川？如果你我沒有荊州，我沒有立足之地，你為什麼不讓我有荊州呢？你要叫我怎麼辦，我如何中興漢室？」
民眾黨陳智菡：不要一天到晚說讓不讓 我們也有權利選
對於藍白合作的僵局，黃暐瀚透露，他日前遇到民眾黨的陳智菡，對方也坦言目前的困境。陳智菡表示，「暐瀚講的也沒錯啊，我們不只縣市首長的那個合作的部分，現在看起來還不太確定會是什麼模式。」
更關鍵的是，黃暐瀚轉述陳智菡說法，「議員的部分也不要一天到晚就說什麼讓不讓，我們也有我們的權利要選。」這番話透露出民眾黨也有參選權利。
黃暐瀚總結，「藍白現在看起來合作氣氛是一個蠻詭譎的狀態。」從縣市長到議員層級，雙方的合作模式都充滿不確定性。
2026選戰觀察：赤壁之後 孫劉是合還是鬥？
黃暐瀚指出，如果新北市沒有辦法合作，「那還要哪裡？宜蘭看起來也不知道有沒有。」這讓藍白在2026地方選舉的合作前景更加撲朔迷離。
就如同當年赤壁大戰後，孫權與劉備從盟友變成競爭對手，甚至最終翻臉。如今藍白陣營在大罷免案中聯手成功，卻在2026選舉布局上各有盤算，究竟是要繼續合作還是相互競爭，仍有待觀察。
從民調數據來看，李四川是國民黨在新北市最有勝算的人選，但民眾黨也不願輕易放棄新北這塊「立足之地」。藍白雙方能否找到合作模式，或是重演「孫劉心結」的歷史，將是2026選舉的重要看點。
其他人也在看
週末飆30度！冷空氣再襲時間曝 台灣躲不過「冬季風暴」
週末飆30度！冷空氣再襲時間曝 台灣躲不過「冬季風暴」EBC東森新聞 ・ 5 小時前
中職／軟銀搶徐若熙開價2億佔上風 美職等簽約金重置仍居劣勢
味全龍隊投手徐若熙今年球季結束後行使旅外自由球員權利，吸引美日職棒球隊爭取，道奇隊在競爭行列中處於需要等待簽約金重置日的劣勢，目前傳出軟銀隊積極展現誠意下，有望成為徐若熙新球季效力的隊伍。 目前...聯合新聞網（運動） ・ 5 小時前
信驊漲停達7315元 創台股個股股價新紀錄
（中央社記者張建中新竹2025年11月28日電）台股股王信驊(5274)股價持續攀高，盤中強攻漲停，突破7000元關卡，達7315元，不僅再創新天價，並寫下台股個股股價新高紀錄。人工智慧（AI）基礎建設需求強勁，推升AI伺服器及傳統伺服器需求同步增長，信驊今年來營運高度成長，累計前10月營收達新台幣73.72億元，年增46.23%。在客戶需求熱絡下，信驊第4季營運表現可望優於預期，將延續營收逐季創高的趨勢，2026年第1季營收將進一步攀高到26億至27億元，可望續創單季營收歷史新高，年增26%至31%。信驊營運前景看俏，在法人買多賣少下，股價走勢強勁，繼13日打破大立光(3006)於2017年8月創下的6075元台股史上個股最高價紀錄後，今天延續強勁走勢，盤中攻上漲停，達7315元，再創新天價，並推高台股個股最高價紀錄。中央社財經 ・ 1 小時前
最新民調驚人反轉！這2黨慘崩跌 她曝主因
[NOWnews今日新聞]根據震傳媒今（27）日公布最新民調顯示，民進黨支持度連續兩個月上漲到達37.1%，藍、白連續兩個月崩跌，分別為22.3％與13.4%，這表示即便藍白合，加起來的支持度（35....今日新聞NOWNEWS ・ 8 小時前
一秒認出！韓網紅神還原台灣旅客「4特徵」，網笑翻：看到自己
一位曾在韓國免稅店工作的韓籍網紅分享，通常店員不會把台灣旅客認錯，因為台灣人有4個非常明顯的特徵造咖 ・ 2 天前
大火吞宏福苑7棟樓！他絕望告別「燒到了…各位保重」 結局曝光
香港大埔宏福苑26日下午發生火警，火勢迅速延燒，7棟逾30層樓大廈瞬間被大火吞噬，目前死亡人數增至44人、279人失聯。現在網路上瘋傳一段對話，看到有一名受困民眾，發現大火已經燒到自家窗外，絕望在群組留下遺言，「燒到了…各位保重。」三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
屈中恆赴陸遭嗆劣跡藝人！Vicky出面揭他失業「收入慘況」：壓力很大
57歲藝人屈中恆2006年因為吸食大麻，8月他與導演賴聲川前往中國宣傳《寶島一村》舞台劇，結果遭到觀眾嗆聲是「劣跡藝人」，事後遭到換角。如今事隔3個月，老婆Vicky昨錄影受訪坦言收入大受影響，目前就是先穩固台灣市場，希望可以有更多機會再開拓財源。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
59歲張清芳抗老祕訣「1運動」超親民！醫曝：降59%糖尿病風險
「東方不敗」天后張清芳即便已59歲，風采依舊不減當年。在結束15年婚姻後，她不僅重返舞台，今年還為南投埔里基督教醫院募款6億。究竟是什麼讓她在人生下半場活得如此精彩？她大方分享了維持絕佳狀態的運動與飲健康2.0 ・ 5 小時前
有感降溫就在今晚！專家估「這天」迎首波大陸冷氣團
生活中心／王靖慈報導今（27）日的天氣濕冷，且受東北季風增強加上水氣變多，全台雲量增多，從桃園以北到東半部、恆春半島都有短暫雨，中南部也無法倖免地迎來陣雨。從南到北，多數地區的天氣都呈現濕冷、陰雨不斷。氣象粉專也提醒，今晚起冷空氣還會更強，甚至可能達到今年第一波「大陸冷氣團」的等級，這將是入冬以來最明顯的降溫。民視 ・ 1 天前
不是竹棚？宏福苑居民曝香港大火「最初起火點」：一棟一棟燒起來
香港新界大埔屋苑「宏福苑」26日下午發生嚴重火警，火勢延著外牆搭建的竹棚一路往上延燒，7棟逾30層樓大廈瞬間被大火吞噬。居民黃小姐透露，火災起源是外面正在進行維修的住宅樓，隨後燒到外面的竹棚架及圍網，當時天氣乾燥又有風，「就這麼一棟一棟燒起來了。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
蔡依林認罹「1惡疾」醫示警：1年內中風機率急升131%
45歲天后蔡依林維持好身形，近來不只發行全新專輯、推出Podcast節目《Pleasure Talks》，年底將首次攻大巨蛋，門票一開賣就引爆搶票潮。她日前在Podcast中談及9點半睡覺的好處之後，並透露早睡的真實原因，證實曾得過「皮蛇」（帶狀皰疹）。醫師提醒，心血管疾病患者為帶狀疱疹高風險族群外，研究指出，45歲以上患者罹患帶狀皰疹後，一年內中風風險提高131% 。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
陳怡蓉喜迎「第8個孩子」誕生 結婚9年只單獨和男生出去3次
演員陳怡蓉2016年與醫師老公薛博仁結婚，近期雙喜臨門，不只是迎來薛博仁的生日，更迎接「第8個孩子」誕生，兩人為了慶祝，特地前往威尼斯度假三天兩夜。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
明天清晨急凍14度！「兩波季風接力」週末又回暖、下週再轉濕冷
[FTNN新聞網]實習記者何宜蓁／綜合報導未來一週台灣將連續受到兩波東北季風影響，加上天琴颱風外圍水氣干擾，天氣變化相當明顯。今（27日）北台灣、屏東與恆...FTNN新聞網 ・ 1 天前
嚴格的自律！52歲鈴木一朗腿拉傷無法示範 「對自己失望」向高中生道歉
體育中心／徐暐喆報導52歲的日本傳奇球星鈴木一朗退休後對自己依舊自律而且相當嚴格，近日前往福岡九州國際大學附屬高中指導學生球員，因自己受傷無法示範，和球員道歉並談到「對自己失望」。FTV Sports ・ 1 天前
獨家／陳柏霖閃兵50萬交保金竟是「借來的」 脫罩受訪遭網酸：還笑得出來
男神陳柏霖一直以來代言、戲約不斷，爆出閃兵、遭起訴2年8個月後，讓他演藝事業全面停擺，恐將面臨龐大違約金，而他財務狀況不如外界所想豐盈，如今爆出連50萬的交保金都是跟朋友周轉。鏡報 ・ 6 小時前
住飯店小心！房間5處別碰 因為「幾乎沒在洗」！旅遊達人教你怎麼做
明後天放假，您有旅遊計畫嗎？外出旅遊或出差時，飯店往往是住宿首選。舒適的飯店房間，總是讓人感到放鬆愉悅。不過有前飯店員工向媒體爆料，看似潔淨的房間隱藏著肉眼難以察覺的衛生死角。他揭露飯店房間內最髒的5健康2.0 ・ 5 小時前
影／宏福苑大火慘況曝！最新空拍畫面直擊 爆炸聲狂響
香港大埔「宏福苑」社區大火釀成44人死亡、279人失蹤，包含一位當場殉職的消防員，今（27日）清晨最新的空拍畫面也曝光，還有3棟持續狂燒，濃煙狂竄幾乎整個香港全境都看得到。中天新聞網 ・ 1 天前
泡麵湯喝不完倒馬桶 你也這樣做？廚餘倒馬桶恐爆可怕後果
覺得有點餓、想不到吃什麼，很多人都習慣「乾脆泡一碗泡麵」。可是醫師說喝太多泡麵湯容易高血壓，所以不少人都會將剩餘的泡麵湯直接倒入馬桶或水槽中，不過日本名廚卻說「泡麵湯不能倒馬桶」，家事達人陳映如也附議健康2.0 ・ 1 天前
他打免費FaceTime「苦吞5700元帳單」 一票人不知慘中招
他打免費FaceTime「苦吞5700元帳單」 一票人不知慘中招EBC東森新聞 ・ 1 天前
MLB》大谷翔平笑點好低！ 線上記者會誤按、大頭貼是肌肉發達照都讓他大笑
洛杉磯道奇大谷翔平26日透過線上接受媒體聯合採訪。在約20分鐘的採訪中，出現因線上記者會常見狀況而大笑的場面。TSNA ・ 21 小時前