新北市長民調現「驚天巨變」！吳子嘉獻策「這件事非他不可」

2026新北市長選戰，媒體人吳子嘉昨公布最新民調結果，他直言國民黨在新北市的選情非常不樂觀，「很危險」。特別是新北市長選舉不僅是政黨版圖的攻防，李四川參選與否，將直接決定國民黨能否守住新北，國民黨要贏「非李四川不可」。

吳子嘉表示，新北市長選舉不僅是政黨版圖的攻防，李四川參選與否，將直接決定國民黨能否守住新北。（圖/資料照）

《美麗島電子報》22日公布最新的新北市長選舉民調，李四川無論是在個人適合度、三方競選或是藍白合作下，都是勝算機率最高的人選，尤其在藍白合下，李四川是唯一能穩定領先蘇巧慧的人選。

而在三腳督的情況下，國民黨推派李四川、民進黨派蘇巧慧、民眾黨推派黃國昌三人競選：李四川獲34.2%的支持，領先蘇巧慧的32.7%、黃國昌的15.4%；李四川與蘇巧慧的支持度差距僅1.5個百分點，在抽樣誤差範圍內，選情呈現高度緊繃。

吳子嘉表示， 就算是1對1 PK李四川，蘇巧慧還是有勝算。（圖取自蘇巧慧臉書）

吳子嘉22日在《董事長開講》網路直播節目中表示，在三腳督情況下，李四川支持度34.2%、蘇巧慧32.7%、黃國昌15.4%；李四川只贏1.5個百分點，選情完全緊繃。如果改派劉和然即崩盤，劉和然完全輸掉了。

吳子嘉直言，國民黨要贏只有李四川領軍，藍白合的情況下，才能有效拉開差距。不過吳子嘉也觀察到，雖然李四川以45.8%贏蘇巧慧的36.0%，大概贏9.8個百分點。但是很危險，因為蘇巧慧只要贏5個百分點就贏了，就算是1對1 PK，蘇巧慧還是有勝算。

吳子嘉指出，新北市長侯友宜滿意度雖然高到68.7%，但市民對「換黨做做看」的議題，以41.1%高於「國民黨繼續執政」的34.0%。換言之，侯友宜有非常高的滿意度，但是新北市民對國民黨的好感度，沒有那麼好，是侯友宜的個人聲望很高，他一個人是國民黨支持度的兩倍，所以一定要侯友宜當選委會主委，這個仗才打得下去，否則國民黨恐怕會敗掉。

