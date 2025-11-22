新北市長民調蘇、李、黃互比支持度僅16.1% 黃國昌：虛心接受作為參考

政治中心／綜合報導

2026年九合一大選，其中新市長選舉備受關注，民進黨已定由立委蘇巧慧參選新北市長；國民黨則有北市副市長李四川、新北市副市長劉和然為潛在對手，民眾黨主席黃國昌也投入新北市長選戰。昨有份匯流新聞網公布的新北市長民調，黃國昌的欣賞度僅28.6％、57.6%表示不欣賞，不欣賞度為四人當中的第一名。若以李、蘇、黃互比，黃國昌支持度也僅16.1%。對此，黃國昌表示虛心地接受作為參考。

黃國昌今（22）日到北投參加北市議員黃瀞瑩舉辦的園遊會，受訪時被問到地制法「李四川條款」三讀通過，輝達又確定落腳在北市科，李四川參選新北市長似乎來勢洶洶？黃回應表示，他覺得地方制度法的修正，是為了要讓整個地方制度可長可久。針對有關於六都的副首長以及縣市的首長跟現在的員額比起來增加，主要是要讓各個縣市在整個地方治理上面的推展能夠更順暢。

廣告 廣告

黃國昌表示，用「李四川條款」來形容真的有點太沉重，對李四川其實也不盡公平。李四川現在在台北市擔任副市長，相信他輔助蔣萬安市長的表現大家有目共睹。民主政治本來就是選賢與能嘛，李四川如果未來是不是有意要參選新北市長，｜「其實從我的角度上面來看，我都是以非常開放的心胸，我也希望有機會可以跟川伯請益。」畢竟李四川過去從高雄市到台北市，擔任副手的經驗也相當的豐富。

黃國昌說，他覺得選舉時候，彼此之間良性競爭，不用把它看成是你死我活。對於現在在台灣已經被民進黨搞得很肅殺的氣氛應該會有所幫助。

另外有民調指出，如果是新北選戰一對一的比較的話，李四川是 39.1%，蘇巧慧支持度是 35.7%，黃國昌支持度為 16.1%。對此，黃國昌說，其實各種民調我們都會虛心地接受作為參考，最重要的事情是自己繼續好好的努力，爭取更多選民的支持。

新北市長市長候選人支持度(李、蘇、黃互比)民調：（圖／匯流新聞網提供）

該民調為匯流新聞網進行調查，調查對象為戶籍於新北市內，且年滿20歲的一般民眾；市話調查，母體清冊為中華電信市內號碼簿，抽出的號碼再尾數兩位數隨機撥出，以分層比例隨機抽樣法進行調查；手機電話調查方法，以數位發展部公佈的手機前5碼，再加上隨機產生的後5碼為母體清冊，並根據電信業者市占率抽出要撥打的電話數，最後以隨機撥號法進行調查。

調查時間為114年11月09日-11月12日，晚上18:00-21:30 進行；共完成1,200有效樣本(市話851份，手機349份)。在95%信心水準下，抽樣誤差為正負2.83個百分點，依內政部最新人口資料，對戶籍地、性別、年齡、教育程度進行多重反覆加權。

更多三立新聞網報導

柯文哲回歸指點2026選戰？黃國昌喊「講也講不完」：越來越縝密！

黃國昌選新北沒戲唱？侯友宜表態：我一定支持國民黨所提名的候選人

不擔心北市沒母雞！黃國昌：民眾黨北市議員「4+2」全壘打絕對可以達成

鄭黃藍白高峰會剛落幕！盧秀燕首發聲：會為藍白合帶新契機

