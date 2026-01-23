新北市長民調「三腳督」墊底 黃國昌承認60歲以上「輸到慘不忍睹」

民眾黨團總召黃國昌。 圖：周煊惠 / 攝

「美麗島電子報」昨公布2026新北市長選舉民調分析報告，若形成「三腳督」，國民黨台北市副市長李四川、民進黨立委蘇巧慧、民眾黨團總召黃國昌三人參選，有34.2%支持李四川、32.7%挺民進黨蘇巧慧、15.4%支持黃國昌。黃國昌今（23日）被問及看法，他說，這份民調40歲以下支持度最高的是他，但60歲以上「真的輸到慘不忍睹」，並強調自己2月1日後，一定會多花一點時間跟「壯世代」長輩好好溝通，讓他們相信他是一個溫暖而富有人性、值得託付的新北市長人選。

行政院秘書長張惇涵上午率中選會7位被提名人拜會民眾黨團，會後，黃國昌、黨團副總召張啓楷、立委麥玉珍、劉書彬接受媒體聯訪。

有媒體提問，美麗島電子報22日公布新北市長選舉民調，如果呈現「三腳督」的話，黃國昌墊底，只有15.4%，這份民調是否影響接下來佈局新北市長的步調，以及「藍白合」在新北的整合？黃國昌回應，第一個，不會影響他的步調；第二、不會影響藍白的整合，其實每一個選區，每一天都有不同機構在放民調，他向來的態度都一樣，任何民調的結果，他都尊重，繼續努力。

黃國昌還稱，他分享一下，自己以前雖然專業是法律，但他是國內非常少數用統計的方法在研究法律的人，「你們如果不相信的話，可以調我以前在國外期刊所發表的論文，你們看了就知道，我為什麼會講這樣的話。」

黃國昌提到，這份民調比較有趣的部分，40歲以下，即使「三腳督」，支持度最高的是他；但60歲以上，「真的輸到慘不忍睹」，所以，他也很感謝美麗島電子報董事長吳子嘉做的民調，讓他知道努力的方向，所以2月1日以後，他一定會多花一點時間，跟「壯世代」的長輩好好的溝通，讓他們相信他是一個溫暖而富有人性、值得託付的新北市長候選人。

