新北市長民調「非李四川不可」！侯友宜：按既有節奏找出最適當的人

對於《美麗島電子報》昨公布的新北市長選戰民調結果，新北市長侯友宜今表示，一切要以民生經濟、政策跟執行力為最主要的考量，找出國民黨最好的人選，延續市政推動，讓新北更好、更進步。

對於《美麗島電子報》昨公布的新北市長選戰民調結果，新北市長侯友宜今表示，一切要以民生經濟、政策跟執行力為最主要的考量，找出國民黨最好的人選。（圖/新北市府提供）

侯友宜今（23）日在出席泰山區行動治理座談會前受訪時，被問到對美麗島民調公布新北市長民調的看法，侯友宜表示選舉就是有過程、有期待、有壓力、有鞭策，在這個過程當中，會按照既有的節奏，找出最適當的人，來承擔讓新北市的市政能夠不斷地延續下去。

廣告 廣告

國民黨新北市長人選以李四川呼聲最高。（圖/資料照）

至於民調顯示侯友宜個人滿意度68％，而由國民黨繼續執政則為34％，另認為要換黨的則有四成。對此，侯友宜先是謝謝市民朋友的鼓勵，並強調從這份資料裡面可以看得出來，民眾最在乎的是民生經濟，不是政治跟政黨。

侯友宜最後重申，所以一切要以民生經濟、政策跟執行力為最主要的考量，找出國民黨最好的人選，來延續整個市政的推動，讓市政能夠棒棒都是強棒，延續下去，讓新北市更好、更進步。

《美麗島電子報》22日公布最新的新北市長選戰民調，若是三腳督，國民黨籍台北市副市長李四川獲34.2%的支持，領先民進黨立委蘇巧慧的32.7%、民眾黨主席黃國昌的15.4%；李四川、蘇巧慧選情呈現高度緊繃，差距僅1.5個百分點。若是藍白合，李四川以45.8%支持度領先蘇巧慧的36.0%。

延伸閱讀

澤倫斯基轟歐盟中看不中用、點名台灣助長戰事

今晚拚億萬富翁！大樂透頭獎1億 5生肖踏上財富快車道

東北風影響！新北、基隆大雨特報 出門記得帶傘