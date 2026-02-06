新北市長熱門人選！被問何時請辭？李四川這樣回

台北市副市長李四川（中）。 圖：周煊惠 / 攝

[Newtalk新聞]

輝達落腳北士科T17、T18，台北市政府今（6日）已與美國輝達總部以122億議價完成，預計最快11日簽約，而近日國民黨新北市長呼聲最高的人選、台北市副市長李四川頻遭傳預計農曆年前請辭，投入新北市長選舉，李今再度被問是否與輝達完成議價後請辭，他僅說，大概把輝達的部分完成，事後的狀況會再跟各位報告。

針對新北市長選舉，民進黨徵召立委蘇巧慧，民眾黨推出黨主席黃國昌，國民黨人選則仍未定，李四川與新北市副市長劉和然將進行協調，但傳出協調卡關，讓不少藍營基層焦慮。對於「李劉會」何時登場，新北市副市長侯友宜今受訪回應，一切按照時間與節奏，一步一步往前走。

李四川下午於北市府受訪，說明與輝達總部議價的相關情形，會後受訪時，被媒體追問，是否完成議價後，將宣布請辭？李四川回應，今天大概把輝達的部分完成，事後的狀況，「我會跟各位做個報告，謝謝大家」。

