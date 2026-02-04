新北市長者假牙補助５萬！蘇巧慧６大政見曝光

[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導

民進黨新北市長擬參選人、立委蘇巧慧今(2/4)公布老人假牙補助等六大福利政見，她表示，選擇在農曆年前拋出「溫暖、創新，會做事」的選舉主軸，是要讓市民看見有感溫暖的政見，展現對城市治理有備而來的決心。

民進黨新北市長擬參選人、立委蘇巧慧，資料照，蘇巧慧辦公室提供

蘇巧慧的六大福利政見如下：

1.公立國中小學童免費營養午餐

2.零到六歲免門診和住院部分負擔

3.零到六歲免費接種腸病毒和輪狀病毒疫苗

4.早產兒三萬元照顧津貼

5.六十五歲以上假牙補助最高五萬元

6.敬老卡點數提高至一千點且全年不歸零

蘇巧慧指出，自己身為兩個孩子的媽，能告了解育兒路上的焦慮與壓力，而長者假牙補助的福利政策，也讓長輩不再因經濟考量而犧牲健康與笑容。

蘇巧慧說，這次的六大福利政見，是為了讓肩負上下照顧壓力的三明治族群不再孤軍奮戰，過去自己在立院推動多項福利政策，未來會把這套成功模式，帶進新北市府，而這只是第一波，後續會持續提出產業就業等全面性政見，讓市民了解她的政策藍圖。

