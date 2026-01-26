新北市長藍營人選難產？ 侯友宜喊放心：彼此很熟！會團結向前
2026大選逐漸逼近，備受關注的新北市長選戰，民進黨已經定於一尊由立委蘇巧慧披掛上陣；國民黨、民眾黨不只還沒喬好是否「藍白合」，國民黨甚至連推誰出來選都還沒決定。對此，新北市長侯友宜今（26）日受訪喊話要支持者放心，「潛在的候選人我們都非常熟悉，彼此之間都會照既有節奏程序，好好的團結往前走。」
侯友宜今天出席新莊新建知識產業園區轉運站及停車場的簽約典禮，他在會後受訪時被問到，不少支持者對於新北市長選戰有很多焦慮，他是否也希望趕快決定人選？對此，侯友宜回應，「請大家放心，潛在的候選人我們都非常的熟悉，我們彼此之間一定會按照我們既有的時間、節奏、程序，大家好好的團結往前走。」
身為新北市過去8年的最強母雞，侯友宜被問到是否有與潛在候選人副市長劉和然、台北市副市長李四川聊聊，是否會在本週與國民黨副主席李乾龍安排見面？
侯友宜回應，「大家都是老同事了，不過是李四川、李乾龍或是劉和然，我們幾位都是非常熟識的老朋友，所以彼此之間常常聯繫、互相溝通，這都不是什麼問題，所以我們就照規畫好的期程，一起努力、一起面對。」
