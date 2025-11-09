新北市長藍白合？侯友宜：目前在各自崗位上「團結 在一起」

新北市長侯友宜今（9）日對新北市長大選是否藍白合，回應目前還是大家在各自的崗位上全力以赴、團結在一起。（柯毓庭攝）

2026新北市長選舉，外界關注國民黨是否會與民眾黨合作共推最強候選人，對此新北市長侯友宜今（9）日回應，目前還是大家在各自的崗位上全力以赴團結在一起。

民進黨選對會敲定由立法委員蘇巧慧代表出戰2026，民眾黨則有黨主席黃國昌表態參選。國民黨部分，新北市副市長劉和然與台北市副市長李四川都在備戰狀態，對於2026是否藍白合，侯友宜說，侯友宜表示，目前還是大家在各自的崗位上全力以赴團結在一起。

而蘇巧慧今日出席立委吳秉叡主辦的「大秉叔叔氣墊樂園」活動時，媒體詢問是否預設對手可能是黃國昌或李四川？蘇巧慧堅定表示「我準備參選新北市長已經有一段時間，而且非常努力」，稱參選是出於自身的志願與責任，與其他人是否參戰並無關聯。

