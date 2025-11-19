新北市長藍白合？黃國昌爆「蘇巧慧鼓勵選到底」：但我是以大局為重的人

▲ (圖/資料照片)

台北市 / 武廷融 綜合報導

國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌今(19)日會面，針對新北市長選舉是否「藍白合」？黃國昌表示，參選新北市長，希望讓自己成為更好的選擇，但如果有更好的人出現時，他也願意支持。黃國昌透露，代表民進黨參選新北的立委蘇巧慧曾鼓勵他「參選到底」，黃國昌說「她為什麼要這樣講？我心裡會不明白嗎？我當然明白」，黃國昌強調若男主角不是他「不要擔心我會扯後腿，我會跳到第一線用最大力量輔選」。

鄭麗文、黃國昌今日會面，外界關注藍白2026選舉將如何整合力量。就有媒體問到新北市長選舉是否「藍白合」？黃國昌表示，民眾黨非常想要有地方執政的機會，在國會監督常常是狗吠火車，真的要做事就要拿到行政權，「民眾黨是在茁壯的政黨，希望有更多好的人才進入地方政府，親手實踐地方治理。」

黃國昌說，選新北市長是希望讓自己成為更好的選擇，帶給大家更好的新北，但他強調自己是以大局為重的人，「當有更高的目標、更高的價值、有更好的人出現時，當然願意支持。」黃國昌也提到，在過程中民進黨一定會見縫插針，「像蘇巧慧、蘇委員，她透過好多管道鼓勵我一定要選到底，強力支持，她為什麼要這樣講？我心裡會不明白嗎？我當然明白」。

黃國昌強調，這件事看的是大我，大我才是人民關心的，最後若有機會代表在野聯盟選新北市，「我一定全力以赴、使命必達」，但如果男主角不是他，「千萬不要擔心我會扯後腿、袖手旁觀，我會跳到第一線用最大力量輔選，因為這是我們跟新北市民許諾的，要有最強的團隊帶來最好的地方治理。」

