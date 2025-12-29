新北市長藍白怎麼合？鄭麗文透口風「黨內協調推出李四川」與黃國昌清楚「團結重要性」

[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台北報導

國民黨在年底前開始針對2026縣市長選舉展開候選人啟動提名，外界關注藍白合最關鍵的新北市長候選人如何產生，國民黨主席鄭麗文今（29）日表示，國民黨內會先產生候選人，且會以協調整合進行，不至於走到初選。她也透露考慮現在台北市副市長李四川還在市府工作，所以考慮優先市政，不會那麼快推出候選人。至於藍白如何產生候選人，鄭麗文則強調兩黨知道團結重要性，不會被民進黨輕易破壞。

民眾黨主席黃國昌要爭取藍白合共推參選新北市長，民眾黨創黨主席柯文哲也表態支持。（圖／方炳超攝）

民眾黨前兩日才由黨主席黃國昌及創黨主席柯文哲在新北舉辦盛大活動，表態爭取參選新北市長，鄭麗文說，她看到馬上就有人來見縫插針，說兩邊產生了心結，但她不會被動搖，新北不必擔心，一定兩黨會用協調的方式選。

國民黨主席鄭麗文今日在廣播《千秋萬事》節目表示，新北市長候選人應該是「協調整合」的工作，國民黨內不至於走到初選，她表示大家應該可以放心。

鄭麗文強調，各個選區都是一樣的；她跟黃國昌對於這個大局的認識是非常深刻的，非常清楚。所以在野黨絕對不會輕易的被民進黨破壞，大家也都知道團結的重要性。而且對於提出共同的重大政策的推進，也有高度的默契。

鄭麗文也強調，到目前為止，跟民眾黨的互動跟合作都非常的順暢，也非常的順利。所以非常感謝黃國昌主席，還有黃國昌領導的民眾黨。她所接觸到的幹部、立委，感受到的都是很正面。

至於要怎麼協調？鄭麗文說，國民黨內要先產生候選人，且「在新北應該不會有初選」，國民黨內會先協調。鄭麗文認為，國民黨內應該盡快，但是也要考慮到台北市副市長李四川，他現在還在台北市政府上班，她直言已經「講得這麼白」了。

鄭麗文舉例，她本來第一波應該正式在中常會提名的，不是台南、高雄、屏東、台東，應該是現任（要連任）的所有的縣市。可是既然黨內已經確定了，不會變了，但畢竟他們都是現在還在位置上的縣市長，還是應該以推動市政為優先。所以還是考慮很多方面啦，不是像大家想像的，就只是因為藍白或其他因素，因為他們現在還有很多的任務跟工作要去做。

鄭麗文也以蔣萬安為例表示，國民黨執政的地方，現在都還在很認真做事、推動市政。你看蔣萬安這次雙城論壇的這個公開講話就展現出台北市長的格局、高度，不像總統賴清德都不推動國政。

鄭麗文指出，所以「現任優先」原則也是包含支持新竹市長高虹安參選。她希望男台灣可「重點突破」，才會這麼早提名台南、高雄、屏東的候選人。

