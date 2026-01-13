新北市長藍白怎麼合？ 鄭麗文：先黨內提名再啟動協商機制

2026大選國民黨、民眾黨之間是否能「藍白合」成為討論話題，其中新北市長選戰更是備受關注。國民黨主席鄭麗文今（13）日表示，新北市長人選將在農曆年前完成黨內提名作業，之後會啟動藍白協商機制，透過協商或民調等初選方式共推人選。

國民黨主席鄭麗文。（資料圖／中天新聞）

鄭麗文今天受訪時指出，中央黨部與地方黨部正積極針對新北市進行相關協調與溝通，目前非常順暢也非常順利，可望透過內部協調來產生人選。她表示，如果一切順利，希望能在農曆年前完成提名作業。外界傳出國民黨將在2月14日選出黨內人選。

針對藍白合作，鄭麗文明確表示「當然會」。她說明程序上會先完成國民黨提名，民眾黨部分縣市也有先提名，兩黨都有提名人選後，就會啟動兩黨協商、協調機制。她強調，將透過協商協調機制，或者是公開的類似初選機制如民調等過程，來完成藍白合作、共推人選。

台北市副市長李四川。（資料圖／中天新聞）

另外，針對宜蘭縣長人選外傳鄭麗文提出3條件，包含要能勝選、能夠藍白合的人，以及要能在選戰中抵擋得住民進黨司法攻擊的人選。對此，鄭麗文回應，組發會已鄭重澄清，全台灣所有的提名都是按照規章跟遊戲規則，沒有針對任何特別的縣市提出特別的或額外的條件，那些都是誤傳。

2026新北市長選戰國民黨潛在人選包括台北市副市長李四川、新北市副市長劉和然，另民眾黨主席黃國昌也參戰。

