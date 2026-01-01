新北市長藍白擬參選人元旦同場 劉和然：歡迎大眾參與祝賀中華民國

被問及與潛在對手、民眾黨新北市長擬參選人黃國昌同台，劉和然說，升旗典禮就是對中華民國表達祝賀的意思，歡迎大家來。(記者黃子暘攝)

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市府今(1)日舉行升旗典禮，新北市長侯友宜攜市府團隊出席，其中包括力爭國民黨提名參選2026年新北市長選舉的副市長劉和然。劉和然在活動開始前也接受媒體訪問，被問及與潛在對手、民眾黨新北市長擬參選人黃國昌同台，劉和然說，升旗典禮就是對中華民國表達祝賀的意思，從市府團隊角度，歡迎任何人來參與，不管對方的職位是什麼，中華民國需要大家一起共同努力捍衛，歡迎大家參加。

此外，黃國昌喊出希望明年一月底前，藍白兩黨對2026年選舉共同政見文本，現場媒體提問劉和然是否希望國民黨陣營加速程序？劉和然回應，各黨條件不同、每個人狀況不太一樣，就像馬拉松一樣，各人依照自身狀況各有不同節奏、配速，每個政黨有其主體性，自己的節奏該怎麼走，不要被別人節奏打亂，才是穩健的方式。

劉和然指出，選舉不管如何進行都是一時的，最重要的是市政推動、服務市民朋友，他覺得要按自己的節奏、市政推動的節奏來走，該怎麼走，就按照自己的步調往前走，何時該做什麼決定，自然就會決定出來。

