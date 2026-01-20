新北市長誰能贏？李四川最新民調大勝蘇巧慧

▲各陣營積極布局新北市長選戰，民進黨由蘇巧慧參選（左），民眾黨是黃國昌出戰（右），國民黨人選則有李四川、劉和然（中）。（圖／擷取自蘇巧慧、李四川、劉和然、黃國昌臉書）

[NOWnews今日新聞] 2026即將舉行地方首長選舉，國民黨新北市長人選尚未底定，呼聲較高的人選包括台北市副市長李四川、新北市副市長劉和然，民進黨人選則是立委蘇巧慧。根據《TVBS》今（20）日公布的最新民調結果，最終若是李四川對上蘇巧慧，李四川將以47％大幅領先蘇巧慧達15％，關鍵的中間選民則有27％支持李四川。

《TVBS民調中心》今公布，如果國民黨與民眾黨合作，共同推派李四川對決蘇巧慧，李四川將領先蘇巧慧15個百分點（47%比32%），另有20%民眾沒有意見。然而，若藍白合共同推派劉和然或民眾黨主席黃國昌，2人目前支持度則皆低於蘇巧慧，分別落後9個百分點及6個百分點。

廣告 廣告

結果顯示，若是黃國昌與蘇巧慧對決，蘇巧慧獲支持度為39%，高於黃國昌的33%，雙方差距6個百分點，另外28%未決定；若是劉和然對上蘇巧慧，蘇巧慧支持度為38%，劉和然的支持度為29%，2人差距9個百分點，另外33%未決定。

若是李四川對上蘇巧慧，交叉分析結果指出，民進黨認同者有77%支持蘇巧慧，國民黨認同者有90%支持李四川，民眾黨認同者也有74%會支持李四川。至於關鍵的中立選民，有37%支持李四川，20％支持蘇巧慧，另有43%表示尚未決定。

本次調查是《TVBS民意調查中心》於115年1月6日至16日晚間18：30至22：00進行的調查，共接觸1,216位20歲以上新北市民，中中拒訪為219位，拒訪率為18.0%，最後成功訪問有效樣本997位，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.1個百分點以內。抽樣方法採用電話號碼後4碼隨機抽樣，人員電話訪問，所有資料並依母體性別、年齡、地區、教育程度等變項進行統計加權處理。調查經費來源為《TVBS》。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

李四川、劉和然誰出線？侯友宜1句「扮演好自己角色」藏玄機

國民黨新竹縣提名陷內鬥！陳見賢背景受議論 綠營推鄭朝方備戰

談判團隊零時差挑燈夜戰！他曝賴清德暖送宵夜永遠是「這一味」