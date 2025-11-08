新北市長選情不明！謝寒冰示警：若三腳督蘇巧慧有機會贏
2026年地方大選即將到來，全台最大縣市的新北市長選戰也成為矚目焦點。民進黨確定提名立委蘇巧慧出戰；國民黨、民眾黨還不知道是否能夠達成「藍白合」。對此，媒體人謝寒冰今（8）日分析，現階段是人人有機會的局面，如果三腳督將會讓蘇巧慧的勝選機會大幅增加。
媒體人謝寒冰在《國民大會》節目中分析，隨著民眾黨主席黃國昌表態將「按照原本計畫」投入挑戰新北市長，國民黨無論派出新北市長副市長劉和然或台北市副市長李四川，都會是受到各界尊重的合適人選。謝寒冰強調，目前的關鍵在於「喬好藍白合」，若能整合在野陣營力量，將有助於選情發展。
謝寒冰提醒，現階段是人人有機會的局面，聲量最高的李四川雖然還有輝達相關事務需要處理，但仍應該快馬加鞭給外界一個明確承諾。他指出，李四川若遲遲不表態，新北市選戰一旦藍白合作破裂，就會再度形成三腳督的競爭態勢。
謝寒冰認為，三腳督的局面對在野黨反而不利，將讓蘇巧慧的勝選機會大幅增加。他呼籲李四川應盡快做出決定，避免因整合不順而影響在野陣營在新北市的選情布局。
