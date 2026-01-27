新北市長選戰升溫！蘇巧慧展開市場陸戰 黃國昌參選態度明確
〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市長選戰逐步升溫，民進黨由立委蘇巧慧參戰，民眾黨主席黃國昌也表態投入競逐，由於國民黨方面人選仍待定，外界關注，黃動作頻頻，藍白是否仍有合作空間，或將各自推出候選人。
選情升溫，各政黨紛紛勤走基層布局。蘇巧慧近期密集展開市場掃街行程，已完成12場走訪。蘇巧慧指出，自己一向是以一對一的選戰來準備，目的就是爭取過半支持。她不是來拚一場選舉的輸贏，而是爭取一個可以為新北市服務、讓新北更好的機會，因此從參選以來，她一直都照自己的節奏來爭取新北市民支持。
蘇巧慧表示，雖然選戰還有三百多天，但她和團隊會「把長跑當短跑衝刺」，因此除了架設看板、製作政績與紙本政見文宣之外，也趕在新年前帶領各區議員參選人，在新北數十個大大小小菜市場掃街拜票，提前展開「陸戰」，持續把她「溫暖、創新、會做事」的政見理念，帶到新北每個角落。
黃國昌日前出席活動，身穿民眾黨白色外套，正面直接印上「新北市長參選人 黃國昌」，視覺相當搶眼，且近日更有民眾發現街頭慢慢掛上看板、發文宣，被解讀為參選態度越來越明確。黃國昌曾表示，若最後由國民黨推派代表，不論是台北市副市長李四川或新北市副市長劉和然，他都會全力輔選，強調藍白已有默契、輸的一方要有風度；不過從近期動作來看，他顯然正強勢表態中。
民眾黨新北市黨部表示，黃國昌將於2月1日卸下立委職務，正式以「全職」身分投入新北市長選舉，並於當日上午10時成立競選總部。黨部也說，黃國昌將延續其空戰優勢，持續就公共議題為新北市民發聲；在陸戰布局上，除透過網路擴大與壯世代及長輩族群的連結，也規劃親子友善的競總空間，拉近與家庭族群距離。未來也將走訪新北29個行政區，傾聽地方需求，並結合民眾黨議員參選人行程，強化整體選戰動能。
另外，雖藍營人選未定，但有意參選的新北市副市長劉和然指出，藍營在新北勝選是最重要的目標，相關人選目前仍依黨內機制進行處理。對於有意為新北服務的人，都是好事、皆予以尊重；至於政黨之間的協調與合作，必須以新北市民的最大利益與城市穩定發展為最重要的考量。
