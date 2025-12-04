新北市長選戰對上李四川？ 蘇巧慧：我的面試官一直是400萬市民

民進黨立委蘇巧慧今（4）受訪表示，她的面試官一直是400萬的新北市民，不管對手是誰，她的目標都是「爭取過半新北市民的認同」。（圖：蘇巧慧臉書）

2026新北市長選戰，台北市副市長李四川昨晚首度鬆口會參加黨內初選。已確定代表民進黨披戰袍的立委蘇巧慧今（4）日出席活動受訪表示，她的面試官一直是400萬的新北市民，不管對手是誰，她的目標都是「爭取過半新北市民的認同」，將籌組最強團隊，向新北市民爭取機會！

蘇巧慧今日陪同總統賴清德參加台灣醫療科技展開幕典禮，被媒體問到，如何看李四川在專訪表態參選？蘇巧慧說，她想參選新北市長，是因為她對這座城市有感情、有成績、有願景，所以，她的面試官一直是400萬的新北市民，想向他們爭取一個和他們一同想像這座城市未來的機會。

蘇巧慧說，所以不管對手是誰，她的目標從來都是設定爭取過半新北市民的認同，選票過半，因此，會繼續籌組最強的團隊，用嶄新的觀念，向新北市民爭取這個機會，一起努力。

對於李四川的表態，同樣爭取參選新北的新北市副市長劉和然今回應，國民黨內有優秀人才願意為新北承擔，絕對是好事，靜待黨中央公平的程序和機制。他說，新北市這麼大、幅員遼闊，市長要具備的是對新北市的「深度準備」，他將繼續專注在副市長的崗位，專心把新北的事情做好，市民自然會看見。