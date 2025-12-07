新北市長選戰提前開打？ 劉和然、蘇巧慧為財劃法隔空交火

2026年新北市長選舉目前只有立委蘇巧慧確定代表民進黨參選，不過有意爭取國民黨提名的新北市副市長劉和然，因為《財政收支劃分法》修法議題雙方隔空交火。蘇巧慧今（7）日強調，國民黨版本的財劃法造成地方財政亂象，呼籲中央與地方應坐下來協商，建立長治久安的制度。

新北市副市長劉和然。（資料圖／中天新聞）

劉和然今天上午出席2025新北市耶誕馬拉松接力賽開跑活動，並在臉書上批評蘇巧慧總是將「爭取預算」掛在嘴邊，稱這是「責任」。他在臉書上質疑，如果制度公平，新北400萬人應得的錢，為什麼需要蘇巧慧去「爭取」？劉和然強調，新北市民要的是「寫在法律裡的權利」，而非「看人臉色的施捨」，並要求蘇巧慧別再玩文字遊戲。

廣告 廣告

民進黨推出蘇巧慧出戰2026新北市長。（圖／民進黨）

面對劉和然的批評，蘇巧慧表示劉副市長非常認真，作為新北市的副市長，雙方在許多活動中都曾碰面。她話鋒一轉指出，國民黨立院黨團總召傅崐萁提出的財劃法版本不但造成地方財政亂象，讓公式錯誤導致345億元分配不出去，而且中央與地方的事權也沒有釐清，一切都亂了套。

蘇巧慧針對《財劃法》修法議題重申，為了國家長治久安，希望中央與地方能有機會好好坐下來協商，共同建立完善的制度，才是解決問題的根本之道。

延伸閱讀

國民黨彰化縣長3搶1 鄭麗文：依黨內制度處理

鄭麗文2026目標至少攻下南二都 月底前公布南高屏參選人

盧鄭同框藍粉嗨翻！盧秀燕兩度籲團結挺鄭麗文 鄭笑喊：盧就是太陽