新北市長選戰提前開打！綠營定於一尊 藍白合添變數

民進黨選對會建議徵召立委蘇巧慧參選新北市長。(記者賴筱桐攝)

〔記者賴筱桐／新北報導〕民進黨選舉對策委員會今(5日)建議徵召立委蘇巧慧出戰新北市，目前綠營定於一尊；國民黨方面，新北市副市長劉和然積極爭取提名，台北市副市長李四川曾表態願意承擔；已宣布參選的民眾黨主席黃國昌則尋求藍白合契機，未來是否形成「三腳督」情勢，值得觀察。

蘇巧慧的父親、前行政院長蘇貞昌擔任台北縣長(改制升格前)期間，推動許多重大建設，為新北市的發展奠定良好基礎，2018年蘇貞昌臨危受命，再度代表民進黨參選新北市長惜敗，若2026年由蘇巧慧接棒披掛上陣，將上演「公主復仇記」。

蘇巧慧擔任立委期間兢兢業業，在國會認真問政、為民喉舌，爭取地方建設，去年接任民進黨新北市黨部主委以來，積極走訪各地、扎根基層，深入了解民意需求，努力宣傳民進黨執政成績，為參選市長蓄積深厚的政治能量。

劉和然從基層教育人員出身，從學校主任當到校長，後來進入公職體系服務，陸續擔任台北縣教育局長、新北市環保局長、市府副秘書長再到副市長，跑遍新北市29個行政區，熟稔市政是他最大優勢，除了勤跑基層，也針對時事和重大政策發聲，被視為接棒市長侯友宜的熱門人選，他曾說，做好市政就是最好的政見。

另一位藍營熱門人選李四川，雖未明確表態參選，但各界勸進聲浪不斷，日前他鬆口表示，假設到明年若年輕人無法承擔，國民黨要他承擔，他也不排斥。

黃國昌明年1月底卸任立委後，將於2月1日成立新北市長競選辦公室，目前正在尋找地點，他曾說，會努力讓自己成為新北市最好的選擇，但是如果國民黨推出更強大的人馬，經過公平機制，他也會全力輔選。此番話被解讀是為2026藍白合拋出橄欖枝，也為選戰埋下不可預知的變數。

新北市副市長劉和然被視為國民黨新北市長熱門人選。(記者賴筱桐攝)

