新北市長選戰最新民調 三腳督李四川、蘇巧慧差距太驚人

根據《美麗島電子報》今天(22日)公布最新的新北市長選戰民調，若是三腳督，國民黨籍台北市副市長李四川獲34.2%的支持，領先民進黨立委蘇巧慧的32.7%、民眾黨主席黃國昌的15.4%；李四川、蘇巧慧選情呈現高度緊繃，差距僅1.5個百分點。若是藍白合，只有李四川是唯一能顯著擊敗蘇巧慧的組合。

根據《美麗島電子報》今(22日)公布最新的新北市長選戰民調，無論是在個人適合度、三方競選或是藍白合作的情境下，李四川皆是目前非綠陣營中勝算最高的人選。特別是在藍白整合的情境下，李四川是唯一能穩定領先蘇巧慧的人選。

廣告 廣告

若是三腳督的情況下，國民黨推派李四川、民進黨派蘇巧慧、民眾黨推派黃國昌三人競選：李四川獲34.2%的支持，領先蘇巧慧的32.7%、黃國昌的15.4%；李四川與蘇巧慧的支持度差距僅1.5個百分點，在抽樣誤差範圍內，選情呈現高度緊繃。交叉分析顯示，李四川能獲得83.6%國民黨支持者的票，蘇巧慧則獲得83.5%民進黨支持者的票，雙方基本盤動員能力相當。

若國民黨改由劉和然參選，與蘇巧慧、黃國昌對戰：蘇巧慧以 36.2%領先蘇黃國昌的22.7%、劉和然的14.4%。若劉和然參選，僅能獲得4.3%的民進黨支持者與3.1%的民眾黨支持者青睞，且國民黨支持者的凝聚力也受到考驗。

若是國民黨與民眾黨「共同推出人選」對決民進黨蘇巧慧的三種情境：

第一種情境：藍白合推李四川對上蘇巧慧，李四川以45.8%支持度領先蘇巧慧的36.0%。李四川領先蘇巧慧9.8個百分點，是唯一能顯著擊敗蘇巧慧的組合。

第二種情境：藍白合推劉和然出戰蘇巧慧：蘇巧慧以 41.3%領先劉和然的31.2%。即便有藍白合作加持，劉和然仍落後蘇巧慧10.1個百分點。

第三種情境：藍白合推黃國昌 vs. 蘇巧慧：蘇巧慧以41.8%領先黃國昌的36.7%。若由黃國昌代表藍白陣營，支持度雖高於劉和然，但仍落後蘇巧慧5.1個百分點。

本次調查由《美麗島電子報》委託，調查範圍為新北市設籍年滿20歲之民眾。調查時間為2026年1月19日至1月21日。成功完訪樣本共1,070人（住宅電話749人、行動電話321人），在信賴水準95%時，抽樣誤差最大值為±3.0%。

【看原文連結】