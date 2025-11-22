新北市長選戰最新民調 賴苡任：這人在新北市不討喜
根據《CNEWS匯流新聞網》「新北市長選舉」最新民調顯示，在藍綠對決的情況下，國民黨若推派台北市副市長李四川，李四川(47.1%)領先蘇巧慧(37.1%)10個百分點；若國民黨改由新北市副市長劉和然參選，蘇巧慧41.4%，劉和然34.8%，23.8%未決定。若是由民眾黨主席黃國昌對決蘇巧慧，蘇巧慧47.3%，黃國昌33.4%，19.3%未決定。國民黨前副發言人賴苡任認為，蘇巧慧在新北市並不討喜，她只能鞏固她自己原有的選區。
賴苡任22日在中天《週末大爆卦》節目中表示，從民調角度來說，蘇巧慧在新北市是不討喜的，她只能鞏固她自己原有的選區。新北市選區超級大，新北市就是一個台灣的縮影，有山有海，人口400萬。對於蘇巧慧來說、她只對她的選區有經營，剩下75％到80％的選區，她其實都沒有跑。
賴苡任接著表示，蘇巧慧身上還是有她父親強烈的光環、背後靈，在藍營的支持者或者是中間選民來看，其實蘇貞昌離開台北縣長之後，光環還會延續到現在嗎？其實看不出來。
賴苡任甚至認為，蘇巧慧的人設跟她對於政治工作的用功程度，看不出來是一個選新北市長的格調。她在立法院對於整個台灣跟中央政府，也沒有太多的建樹，她並沒有提太多的法案。
匯流新聞網民調對象為戶籍於新北市內，且年滿20歲的一般民眾，調查時間為114年11月09日-11月12日，晚上18:00-21:30 進行；共完成1,200有效樣本（市話851份，手機349份）。在95%信心水準下，抽樣誤差為正負2.83個百分點。
