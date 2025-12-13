新北市長選戰李四川民調最高 劉和然這樣回應

新北市長的副市長劉和然13日出席國民黨新北市黨部主委布達典禮暨建黨131週年黨慶活動，受訪時針對黨內協調機制與民調高低回應各人有各人的節奏與調配。（民眾提供／吳嘉億新北傳真）

國民黨新北市黨部今（13）日舉辦主委布達典禮暨建黨131週年黨慶活動，有意參選下屆新北市長的副市長劉和然前往出席，對於爭取國民黨提名協調機制與民調以台北市副市長李四川最高等選舉節奏，劉和然回應，指出黨有黨的節奏跟機制，會照自己的節奏與步調，自己有自己的調配。

劉和然表示，就像在跑馬拉松，每個人的狀況不一樣，黨有自己的機制，按照民主的機制，未來不管是2026或是相關的選舉，都會持續努力，爭取所有市民支持，為新北市來持續服務。

廣告 廣告

劉和然再說到，很多人希望來新北爭取為市民服務，指出自己和李四川都是從基層上來的，強調對新北要有深度的瞭解與準備，才有辦法持續為新北服務，一棒接一棒，讓新北越來越好。

劉和然還說到，從前台北縣長周錫瑋到後來的朱立倫及侯友宜兩位新北市長，從教育局長、環保局長、副祕書長到副市長，看到城市在升格直轄市間的改變，不僅紮實的求本及務實做事，也展開前瞻性的做法，包含軌道建設、新北大巨蛋、美術館等，軟硬體兼顧，硬體建設還兼顧文化底蘊，新北都在持續的進步。

另外記者也追問，是否有信心成為藍白合的最大公約數？劉和然表示，國民黨現在最重要的就是團結，黨內五任3位歷任的縣市長，執政成績受到很多市民的認同，所以不僅要團結在一起打贏2026，還要繼續執政、繼續勝選。

【看原文連結】