新北市長選戰李四川民調領先 蘇巧慧：會參考並更努力
網路媒體21日公布2026新北市長選舉民調，在一對一狀況下，國民黨若推出台北市副市長李四川，領先民進黨立委蘇巧慧10個百分點。蘇巧慧今（22）日對此表示，各家的民調都會參考，她會更努力讓大家知道蘇巧慧是最有創意、會做事、有效率的最佳候選人。
蘇巧慧說，其實現在選戰的對手都還沒有真正確定，所以各家的民調我們都會參考，但自己的方式就是更努力去接觸更多的人，讓更多人認識，我們會籌組年輕、創意，會做事的團隊，讓大家知道蘇巧慧會是在這場選戰中最有創意、有新穎想法，並且會做事、有效率，最好的候選人。
對於李四川說「施政不是穿的漂亮，政績比較重要」，蘇巧慧回應，完全認同副市長的說法，做一個首長的候選人，就是應該要拿出政績，所以就是用自己10年來在地方建設的成績、在國會表現的成績，來爭取市民的認同。那至於穿著打扮，自己一向以合宜得體唯宜，只要穿著適合那個場合，適合這個活動，都會是漂漂亮亮的。
