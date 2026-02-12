新北市長選戰李四川準備好了！凌濤：藍營超強戰隊成型

台北市副市長李四川表示，將在2月底請辭，3月開始回到新北，備戰爭取國民黨提名參選新北市長。曾在新北市民政局任職的國民黨桃園市議員凌濤今天表示，李四川準備好了，北北基桃共同生活圈一起努力、一起拚，「藍營超強戰隊，成型！」

李四川。（圖／中天新聞）

凌濤表示，自己曾在新北市民政局服務兩年。那段時間，新北推動許多朱立倫在市長任內提出的百年工程，捷運軌道與整體市政擘劃，背後都看得到李四川的身影。當時的他確實不常直接面對媒體，始終低調；「做事的人把事做好」這句看似簡單的話，要真正落實，其實並不容易。新北一天一天、一棒接一棒，從朱立倫、侯友宜、到李四川，看見城市持續發展與蛻變的軌跡。

廣告 廣告

凌濤指出，許多熟識李四川的朋友都有同樣的印象「李四川講話永遠不疾不徐，沒有太多包裝」。他就是一位工程人，甚至比理工更理工，總是直指問題核心，清楚而堅定地提出專業意見。對於四百萬人口、建設仍在持續推進的新北市而言，這樣的專業與定力，正是最需要的力量。

凌濤說，自己每次遇到李四川都會問他，為何他在臉書貼日常風景照總是那麼「俗卻有力」？偶爾帶川嫂出國走走，別人沉浸於歷史文化的氛圍，他卻彎下腰研究百年露天歌劇院、集會場的結構體與聲音工程，這種習慣真的改不掉，「李四川，一錘定音，新北城市就穩了。」

凌濤。（圖／中天新聞）

凌濤也感謝新北市副市長劉和然為新北的付出與貢獻，未來的新北，需要大家一起幫忙。在台北市長蔣萬安的領導下，李四川參與輝達、公館圓環、生生喝鮮乳等重大政策，讓李四川未來在新北提出的政見更具說服力，而且具體可行，雙北市民一定會全力支持，「李四川準備好了。北北基桃共同生活圈，我們與張善政、蔣萬安、謝國樑、李四川市長，一起努力，一起拚！藍營超強戰隊，成型！」

延伸閱讀

徐巧芯遭拐杖噴飛擊中！北檢今依過失傷害罪起訴柯建銘

蔣萬安設吸菸室遭中央打槍 粉專：柯建銘卻可在立院裡抽菸？

吳子嘉曝柯建銘選總召是為跟賴清德討債 本人氣炸喊告！