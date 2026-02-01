新北市長選戰民調驚人！吳子嘉曝藍提名卡關因「這人民調太強惹不起」

政治中心／林昀萱報導、

民進黨由蘇巧慧出戰新北市長，黃國昌代表民眾黨，國民黨人選未定。（圖／組合圖）

2026年九合一大選，新北市長部分，民進黨提名立委蘇巧慧，民眾黨主席黃國昌也宣布投入選戰，但國民黨人選仍未定，台北市副市長李四川、新北市副市長劉和然原傳出一月底見面協調，但都已經邁入2月仍遲遲沒下文。美麗島電子報董事長吳子嘉直指，國民黨人選難產的關鍵是擁有高達68％支持度的現任市長侯友宜。

《美麗島電子報》日前公布的最新民調顯示，新北市長選戰一旦進入三腳督局面，戰況將高度膠著，勝負關鍵不在藍綠，而在民眾黨的動向。若由國民黨籍台北市副市長李四川、民進黨立委蘇巧慧、民眾黨主席黃國昌三人參選，李四川支持度為34.2％，僅以1.5個百分點領先蘇巧慧的32.7％，黃國昌則拿下15.4％，藍綠差距已落在誤差範圍內。吳子嘉認為，新北市長選戰最大的問題就是「三腳督」。他分析，一旦黃國昌參選，李四川原本的優勢將被大幅減少，藍營領先幅度只剩1％到2％，蘇巧慧將成為最大受益者。

廣告 廣告

吳子嘉認為，國民黨新北市長人選卡關，關鍵是新北市長侯友宜。（圖／翻攝畫面）

近日吳子嘉接受媒體人黃暐瀚訪問，坦言國民黨新北市長人選遲遲無法下定論，關鍵在於侯友宜。侯友宜支持度68%比起國民黨34%新北市基本盤還高，因此擁有絕對主導權及談判身價，黨中央即使想介入徵召也會擔心引起侯友宜反彈，不敢輕舉妄動。他也直言，國民黨在新北若沒有侯友宜站台不可能當選，因此主導權、裁量權在侯友宜的團隊身上。而黃國昌則是關鍵危機，若國民黨地方與中央角力，無法快速整合黃國昌，李四川一定會被拖垮。

此次民調由《美麗島電子報》委託，對新北市設籍年滿20歲民眾，在2026年1月19日至1月21日進行調查。成功訪問樣本共1070人，其中住宅電話749人、行動電話321人，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.0個百分點以內。

更多三立新聞網報導

黃國昌突喊專長是統計「三角形2邊和>第3邊」！張益贍傻眼：那是幾何學

陳佩琪發文再槓執政黨 網友狂刷「橘子在哪」她神回：內容超精彩

昨遇女子陳情「買不起台北房子」秒閃？！黃國昌：讓空間讓她出來陳情

媒體人看黃國昌反胃：昔日咆哮戰神，今日藍營乖孫

