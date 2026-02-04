新北市長選戰激烈！民眾街訪最新結果曝光

2026年新北市長選戰持續升溫，YouTube頻道「街頭有派對」於2月3日在中和和平街黃昏市場周遭進行隨機街訪，針對民進黨立委蘇巧慧與國民黨、民眾黨陣營進行民意調查。結果顯示，支持國民黨與民眾黨陣營的有26票、支持民進黨的有24票，雙方僅相差2票，呈現五五波態勢。而在國民黨與民眾黨的3位熱門人選中，國民黨台北市副市長李四川以19票大幅領先，國民黨新北市副市長劉和然與民眾黨主席黃國則各獲得3票。

李四川。(圖/中天新聞)

該頻道於今（4）日公布的街訪影片中，詢問民眾「你支持哪方（綠營、藍白營）成為新北市長？」並針對支持國民黨與民眾黨陣營的受訪者，進一步追問是支持劉和然、李四川或黃國昌。

支持蘇巧慧的民眾之中，1位婦人認為，「她比較實在」；另一位婦人表示，「覺得蘇比較清純吧，同樣是女孩子嘛」；還有1位女性民眾則說明支持理由，「因為我是951黨號，綠色啊，因為我們綠色才有做到今天最好」。

蘇巧慧。(圖/中天新聞)

在支持李四川的民眾之中，1位婦人表示，「因為我覺得他不錯啊」；另一位婦人說，「他很有正義感，也很會做事啊」；1位男性受訪者認為，「執政經驗比較豐富吧」；此外還有1位婦人在被問到支持國民黨與民眾黨陣營哪一位人選時表示，「不知道哪一個呢？」後來憑直覺選擇劉和然。

而支持黃國昌的民眾之中，1位婦人表示，「宗親啊，同樣姓黃的」；另一位女性民眾則認為，「我感覺他個性比較有魄力，做事情比較敢講」。

劉和然。(圖/中天新聞)

