新北市長選戰熱了！劉和然、蘇巧慧出席中醫嘉年華齊喊傳承

中醫嘉年華今（16）日在新北市板橋第一體育場前廣場舉行，邀請多位政界人士參與，包括新北市副市長劉和然、國民黨立委葉元之、民進黨立委蘇巧慧、衛福部次長莊人祥等人。可能參選新北市長的劉和然與蘇巧慧異口同聲喊傳承。

新北市副市長劉和然。（圖／翻攝劉和然臉書）

劉和然致詞時表示，市政要像中醫嘉年華一樣，一棒接一棒的順利傳承，也要像中醫一樣尋求「陰陽調和」、「血氣順暢」，讓新北市城鄉均衡，市政順暢。接受媒體聯訪時他則表示，他出身基層，每天工作都是一步一腳印，深入新北市29個行政區，了解市民需求並聽取專家意見，就像中醫的基本功「望聞問切」，確保政策能切中要害。

媒體針對新北市長選舉話題詢問，傳台北市副市長李四川競選團隊已經成形？劉和然表示，服務市政、眾人的事本就需要一步一腳印，無論未來如何發展，只要新北市越來越好，整個新北市進步，大家一起來努力，讓新北市民過得越來越好。

綠委蘇巧慧資料照。（圖／中天新聞）

蘇巧慧致詞時提及，傳承最重要，一起為中醫藥發展努力。在媒體採訪時則表示，她參選新北市長是因為對新北市懷有深厚感情，希望藉由參選為市民帶來更好的生活品質，她的面試官是400萬市民，希望用新的觀念、有效率的態度、最實事求是的方式，帶領城市繼續前進，至於其他希望尋求機會的人，她也都給予尊重與祝福。

