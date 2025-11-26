新北市長選戰若三腳督 吳子嘉大膽預測結局

2026年新北市長選戰備受矚目，民眾黨主席黃國昌已表態角逐，民進黨中執會26日通過徵召立委蘇巧慧參選，國民黨籍的台北市副市長李四川日前也鬆口將在農曆年前宣布。媒體人吳子嘉認為，新北市長選戰，即使三腳督，李四川還是會當選，因為民進黨的蘇巧慧比較弱勢。

針對新北市長之戰，吳子嘉26日在《董事長開講》網路直播節目中表示，即使三腳督，李四川還是會當選，沒有那麼悲觀。因為民進黨的蘇巧慧比較弱勢，而新北被國民黨執政20年，樁腳綁得多深，哪有那麼簡單的事情。他認為，民眾黨主席黃國昌以戰逼和的機會比較大，因此不會有兩敗俱傷的局面。

廣告 廣告

吳子嘉認為，新北市長之戰，國民黨不會退，而且最合理的是黃國昌應會作交換。但若黃國昌要硬幹到底，也傷害不了李四川，李四川後面還有那麼大的力量，雙北聯選，力量有多大。雙北一聯合，民進黨在台北市派不出候選人，沒有人敢選，國民黨氣勢如虹，不論哪一黨都搞不過李四川、台北市長蔣萬安，他們搭檔一出戰，可說紅不讓，兩個都會贏。

吳子嘉更指出，藍白合只有兩個情況會合作。民眾黨提出很多候選人，要國民黨禮讓，這是一個可能性，照遊戲規則來比民調，民眾黨是個小黨，都比不過國民黨，因為國民黨的人太多了。還有民眾黨2026要重新再起的關鍵，並不是要選的席次有多少，而是要表現它的關鍵少數．關鍵少數的證明只有一個方法，那就是有本事「成事不足、敗事有餘」。

【看原文連結】