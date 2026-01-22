新北市長選戰若藍白合 吳子嘉分析最新民調驚吐3字

根據《美麗島電子報》最新的新北市長選戰民調，在「潛在人選適任度」調查中（可複選），國民黨籍台北市副市長李四川獲45.8%的支持、民進黨立委蘇巧慧38.9%、民眾黨主席黃國昌23.3%、新北副市長劉和然13.2%。媒體人吳子嘉更指出，若藍白合，李四川以45.8%贏蘇巧慧的36.0%，大概贏9.8個百分點，但是「很危險」。

吳子嘉22日在《董事長開講》網路直播節目中表示，在三腳督情況下，李四川支持度34.2%、蘇巧慧32.7%、黃國昌15.4%；李四川只贏1.5個百分點，選情完全緊繃。如果改派劉和然即崩盤，劉和然完全輸掉了。

廣告 廣告

吳子嘉接著表示，只有李四川領軍，藍白合能有效拉開差距，李四川以45.8%贏蘇巧慧的36.0%，大概贏9.8個百分點。但是很危險，因為蘇巧慧只要贏5個百分點，就贏了，因此就算是1對1 PK，蘇巧慧還是有勝算。

吳子嘉指出，新北市長侯友宜滿意度雖然高到68.7%，但市民對「換黨做做看」的議題，以41.1%高於「國民黨繼續執政」的34.0%。換言之，侯友宜有非常高的滿意度，但是新北市民對國民黨的好感度，沒有那麼好。而侯友宜的個人聲望很高，他一個人是國民黨支持度的兩倍，所以一定要侯友宜當選委會主委，這個仗才打得下去，否則國民黨恐怕會敗掉。

本次調查由《美麗島電子報》委託，調查範圍為新北市設籍年滿20歲之民眾。調查時間為2026年1月19日至1月21日。成功完訪樣本共1,070人（住宅電話749人、行動電話321人），在信賴水準95%時，抽樣誤差最大值為±3.0%。

【看原文連結】